Bursa'da 6 Ürün İçin İhracat Çalışma Grupları Kurulacak - Son Dakika
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Bursa'da 6 Ürün İçin İhracat Çalışma Grupları Kurulacak

Bursa\'da 6 Ürün İçin İhracat Çalışma Grupları Kurulacak
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Bursa, yaş meyve ve sebze ihracatını artırmak için 6 ürün grubu için çalışma grupları oluşturacak.

Bursa'da yaş meyve ve sebze ihracatını artırmak amacıyla zeytin, siyah incir, armut, kiraz, şeftali ve domates olmak üzere 6 ürün grubu için çalışma grupları oluşturulacak.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, AA muhabirine, nisan ayında göreve başlayan yönetimin öncelikli hedefinin ihracatçı sayısını artırmak ve bölgenin ihracat kapasitesini geliştirmek olduğunu söyledi.

Bursa'da 11'i coğrafi işaret tescilli olmak üzere yaklaşık 45 çeşit meyve ve sebze yetiştirildiğini belirten Taner, Birliğin yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Taner, 2026 yılı sonunda ihracatı 250 milyon dolara, 4 yıllık görev sürelerinin sonunda ise 500 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, üyelerin gümrük, kontrol ve destek süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında her ürünün farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Taner, şöyle konuştu:

"Birlik olarak 6 ürünümüz için çalışma gruplarının kurulmasına karar verdik. Zeytin, siyah incir, kiraz ve vişne, şeftali ve nektarin, Santa Maria ile Deveci armudu ile domates ve sebze gruplarında çalışma ekipleri kuracağız. Bu çalışma gruplarında hem yönetim kurulumuzdan bu ürünlerin ihracatını yapan temsilci arkadaşlarımız olacak, aynı zamanda üreticilerimiz, tarım ve orman il müdürlüklerinden, bakanlıklarımızdan temsilciler de olacak.

İhracatçı ve üreticilerimizin yaşanan sorunlarla ilgili bilgileri toplayacağız ve her çalışma grubuna bu konuların çözümüyle ilgili projeler başlatacağız. Bizim öncelikli hedefimiz ihracat. İhracatçıların yaşadığı sorunları çözmek, sorunları ilgili yerlere ulaştırmak bizim önceliğimiz ama aynı zamanda mevcut ihracat pazarlarını da artırmak istiyoruz."

Taner, sektörün kur, enflasyon ve artan üretim maliyetlerinin yanı sıra gümrüklerde yaşanan gecikmeler, uzun analiz süreçleri ve bazı pazarlarda karşılaşılan ilaç kalıntısı kaynaklı sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, bu alanlarda ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Mevcut pazarlardaki ihracatı artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini vurgulayan Taner, özellikle Çin'e kiraz, Japonya'ya ise siyah incir ihracatının başlatılması amacıyla ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Uludağ, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 6 Ürün İçin İhracat Çalışma Grupları Kurulacak - Son Dakika

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