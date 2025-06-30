Bursa'da Armut Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Armut Fiyatları Yükseliyor

Bursa\'da Armut Fiyatları Yükseliyor
30.06.2025 09:37
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Gürsu'da Santa Maria armudu dalında 35-40 TL'den satılıyor, yıl içinde fiyat artışları bekleniyor.

Armut üretiminde önde gelen Bursa'nın Gürsu ilçesinde santa maria cinsi armut, dalında kilosu 35-40 liradan alıcı buluyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, bu yıl santa maria armudunda 45 bin ton, devecide 50 bin ton, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim beklendiğini belirterek, temmuzda başlayacak hasada sayılı günler kaldığını söyledi.

Bu yıl zirai don ve kuraklık gibi iklimsel faktörler nedeniyle TÜİK'e göre Türkiye geneli armutta yüzde 20 civarı azalma olacağını dile getiren Dönmez, bununla birlikte enflasyonun da etkisiyle fiyatların geçen yıla göre yüzde 100'e varan oranda arttığını anlattı.

Geçen yıl dalında 18-20 lira arasında olan santa marianın bu yıl 35-40 lira bandında alıcı bulduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Armut hasadı 15 Temmuz'dan sonra başlar ancak talep haziranda hızlandı. Tüccar dalında aldığı armuda yüzde 20 peşin ödüyor. Geri kalanını 8-10 ayda taksitle veriyor. Deveci armudu ise 30-35 lira bandında alıcı buluyor. Hasat yapıldığında 45 bin ton santa maria ve 50 bin ton deveci armudunun hepsini birden pazara sunamazsınız. Mecbur depolanacak. Bahçeyi alan kişi ya da çiftçinin kendisi bu aşamadan sonra tekleme, hasat, ambalaj ve depolama gibi işler yapacak. Bu da kilogramda 25 lirayı aşan ek maliyet anlamına geliyor."

Dönmez, depoya 65 liraya giren armudun yüzde 5'e varan tonaj kayıplarıyla kilogram maliyetinin 70 liraya çıkacağını belirterek, "5 lira para kazansa 70 lira 10 lira kazansa 75 lira olacak. Kış aylarında depodan çıkış kilogram maliyetinin 85 liraya kadar ulaşmasını bekliyoruz. Market ve pazarlarda ne kadar olur tüketici açısından çok zor bir dönem" dedi.

Dönmez, "Geçen yıl 18-20 lira civarındaydı santa maria dalında. Şu anda depodan çıkış fiyatı 50-60 lira arasında, artık bitiyor. Bu yıl Allah, çiftçiye de tüccara da tüketiciye de yardım etsin. Tüketici alamazsa tüccara, tüccar mağdur olursa çiftçiye yansır. Çok zor dönemler yaşıyoruz tarımsal üretim adına ve tüketim adına" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Gürsu, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Armut Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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