Bursa\'da Çiftçilere Damla Sulama ve Mazot Desteği Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ziraat odalarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, üreticilere yapılacak damla sulama borusu ve mazot desteği konuları görüşüldü. Toplantıda zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerin desteklenmesi konusu da ele alındı.

'Geçinen Bursa' hedefi ile kırsal kalkınmayı ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla üreticilere desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde ziraat odalarının başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı. Görüşmede, damla sulama borusu desteği projesinin yanı sıra mazot desteği projesi ve zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerin desteklenmesi konuları ele alındı. - BURSA