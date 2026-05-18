Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası Raporu Yayımlandı

18.05.2026 10:09
Bursa'daki eğitim uçağı kazasına ilişkin inceleme raporu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'da 2024 yılında meydana gelen eğitim uçağı kazasına ilişkin inceleme raporu hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu, ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlanarak Cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.

Buna göre, 23 Eylül 2024'te sahibi Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim San. Tic. AŞ, işleticisi Fenix Havacılık AŞ olan TC-UDI tescil işaretli hava aracının, eğitim uçuşu esnasında Bursa Yenişehir Havalimanı yedek pistine düşmesiyle hava aracı kazası meydana gelmiş, iki pilot hayatını kaybetmişti.

İki olaya ilişkin de raporlar tamamlandı

Öte yandan, 22 Ağustos 2023'te sahibi ve işletmecisi THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ olan TC-TDA tescil işaretli Diamond DA42 NG tipi hava aracı, öğretmen pilot ve kursiyer pilot kontrolünde Aydın Çıldır Havaalanı'nda kalkışı takiben havaalanının 900 metre dışına düşmüş, iki pilot hafif yaralanmıştı.

9 Ekim 2021'de de işletmecisi ve sahibi 19 Mayıs Havacılık AŞ olan TC-ERM tescil işaretli, Costruzioni Aeronautiche Tecnam Srl P2008-JC tipi hava aracının iniş sırasında burun iniş takımının kırılması sonucu "hava aracı ciddi olayı" meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Bu iki olayla ilgili Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu da ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlandı ve başkanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:45:23. #7.12#
