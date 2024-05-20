Bursa'da Ekmek Fiyatları Düşerken Gramaj Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Ekmek Fiyatları Düşerken Gramaj Azaldı

Bursa\'da Ekmek Fiyatları Düşerken Gramaj Azaldı

Bursa'da 1 Ocak'tan itibaren 250 gram olarak satılan ekmek, 15 Mayıs tarihi itibariyle aynı fiyattan ancak 200 gram olarak satışa sunulmaya başlandı. Diğer ekmek çeşitlerinde de gramaj indirimleri yapıldı.

20.05.2024 13:09
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Bursa'da ekmeğe gizli zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs tarihi itibariyle yine 10 liradan ama 200 gram olarak satılmaya başlandı.

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi. Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi. 15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekmek, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Ekmek Fiyatları Düşerken Gramaj Azaldı - Son Dakika

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