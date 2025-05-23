Bursa'da Enginar Hasadı ve Bıçak Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Enginar Hasadı ve Bıçak Yoğunluğu

Bursa\'da Enginar Hasadı ve Bıçak Yoğunluğu
23.05.2025 09:39
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Hasanağa Mahallesi'nde enginar hasadı sürerken, bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli kaliteli enginarının yetiştiği Hasanağa Mahallesi'nde hasat sürerken, kesilip soyulması için ihtiyaç duyulan bıçakların bilendiği bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Geçen yıl 350 bin adet üretimin olduğu Hasanağa'da bu yıl 500 bin civarında enginar kesilmesi bekleniyor. Geçen yılı, tane fiyatlarının ortalama 40 olması dolayısıyla iyi kapatan üreticiler bu sene ekim alanlarını yaklaşık yüzde 75 artırarak 350 dönüme çıkardı. Bu yıl ekilenler gelecek yıl tam verimle ürün verecek. Bu yıl sadece Hasanağa'da 500 bin olmak üzere diğer üretimin yapıldığı yerler de eklendiğinde Bursa'da yüzbinlerce enginar kesilip, işlenecek. Genellikle üreticiler kendileri kesip, soyup paketledikleri için en önemli malzemeleri olan bıçaklarını özel yerlerde biletiyor. Kapalı Çarşı'daki bıçakçılarda bugünlerde Kurban Bayramı ve enginar hasatı dolayısıyla oldukça yoğun anlar yaşıyor.

Hasanağa Mahallesi Kadın Derneği Başkanı Neşe Ergen enginarı vakumlamadan önce işledikleri bıçaklarının özel olduğunu söyledi. Genellikle enginarı nasıl soyduklarının merak edildiğine dikkati çeken Ergen, "Öncelikle bir alışkanlık ve el becerisi gerekiyor ancak asıl önemli olan bıçaklar. Hem çok keskin olacak hem de enginar soymak için tasarlanacak. O yüzden özel yerde bileyletiyoruz. Hasat döneminde mahalledeki herkes bıçağını biletmek için Kapalı Çarşı'ya gider" dedi.

Enginarı elma soyar gibi soyduklarını anlatan Ergen, "El becerisi de lazım. Kararmadan hızlı şekilde soyulup limonlu suya atılması gerekiyor. Vakuma girmeden önce suyundan arındırıyoruz ve vakumluyoruz. Bugünlerde hemen her evde enginar telaşı yaşanır mahallemizde. Hasatı, soyulması, işlenmesi, vakumlanması derken tüm günümüzü alıyor. Yüzbinlerce enginar düşünün. Hepsinin tek tek işlenmesi kolay olmuyor. Siparişler de gelmeye devam ediyor. Hepsine yanıt vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Enginar bıçakları 4 aşamadan geçiriliyor

Bıçakçı Mehmet Akçora ise dedelerinden kalma mesleği sürdürdüklerini belirterek, 100 yıldan fazladır ailesin bıçakçılık yaptığını söyledi. Kapalı Çarşı'da hemen her türlü bıçağın satışını yaptıklarını ve bilediklerini dile getiren Akçora, Kurban Bayramı arifesinde çifte yoğunluk yaşadıklarını anlattı. Akçora, bir yandan kurban bıçaklarını bilerken diğer yandan enginar hasatı dolayısıyla hareketlilik oluştuğuna dikkati çekerek, "Enginar bıçakları özeldir. Özel bilenir. 4 aşamadan geçirilir. En son kılağı alındıktan sonra kullanıma hazır hale gelir. Hasat hızlanınca enginar üreticileri soluğu bizde alıyor. Biz de bu dönemde yaşanan yoğunlukta talebi karşılamaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Enginar Hasadı ve Bıçak Yoğunluğu - Son Dakika

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