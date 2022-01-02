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Bursa'da evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretiliyor - Son Dakika

Bursa'da evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretiliyor

02.01.2022 16:16
Bursa'da evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi gerçekleştirilirken yıl sonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi gerçekleştirilirken yıl sonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de her yıl yeni yatırımları devreye alıyor.

Bu kapsamda Bursaray istasyonlarının çatısını güneş enerji santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) su deposu girişlerine kurulan HES'lerle yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını giderek artırıyor.

Son olarak yap-işlet-devret modeliyle kente İnegöl Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarına düşürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindekilerle yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini yerinde inceledi.

Yüklenici firmanın yetkililerinden tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi alan Aktaş, iklim değişikliğinin tarım ve gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatın her safhasını etkilediğini ve ülkelerin bu konularda çözüm çabalarını artırmalarını zorunlu kıldığını aktardı.

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazandığını belirten Aktaş, bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini vurguladı.

Bursa'da oluşan günlük 3 bin 500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayrılan alanlarda depoladıklarını kaydeden Aktaş, şunları kaydetti:

"Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 50'lik bir azalma meydana gelmektedir. Biyogaz tesisinde ilk tankımız devreye alındı. Şu an yaklaşık saatte 2 megavat enerji üretiliyor. Yıl sonuna kadar toplamda 4 adet tank devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi saatten yaklaşık 8 megavata ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazıyla birlikte 10 megavat/saat enerji üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 30 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak."

Aktay, söz konusu çalışmayla yılda 235 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacaklarını bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa'da evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretiliyor - Son Dakika
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