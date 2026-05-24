Bursa'da İkinci El Araç Pazarında Bayram Hareketliliği

24.05.2026 13:56
Kurban Bayramı öncesi Bursa'nın ikinci el otomobil pazarında satışlar arttı, alıcılar pazarları doldurdu.

Bursa'da ikinci el otomobil pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bayrama sayılı günler kala araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oto pazarına akın etti. Kimi ailesiyle, kimi ustasıyla kimi ise arkadaşlarıyla pazarda araç bakarken, ikinci el satışlarında yaşanan hareketlilik hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz aylarda durgun günler yaşayan ikinci el otomobil piyasası, yaz mevsiminin gelmesi ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla yeniden canlandı. Her bütçeye uygun ticari ve hususi araçların bulunduğu pazarda satışların arttığı gözlenirken, vatandaşların özellikle bayramda memleketine ya da tatile kendi aracıyla gitmek istemesi dikkat çekti.

Yalova'dan araç almak için Bursa'ya geldiğini söyleyen Haluk Ergün, Bursa piyasasının çevre illere göre biraz daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Yalova'dan araç almaya geldim. Fiyatlar Yalova ve İstanbul piyasasına göre Bursa'da biraz daha üst seviyede. Geçen seneye göre genel fiyatlara bakarsak daha iyi duruyor ama İstanbul'da fiyatlar bir tık daha aşağıda. İnsanlar araç kiralayıp 20 bin TL para vereceğimize araba almayı daha mantıklı görüyor. Bayramdan sonra da fiyatların biraz daha aşağı geleceğine inanıyorum" dedi.

Aracını satmak için pazara geldiğini belirten Ömer Güneş ise "Aracımı satmak için geldim. Allah herkese bol kazançlar nasip etsin. Bu sene ilk gelişim, ilk defa arabamı getirdim. Geçen seneye göre bazı insanlar daha iyi diyor, bazıları daha kötü diyor. Herkesin kendince bir görüşü var ama aileler çok geliyor. Pazar hareketli diyebiliriz. Bayram üstü olduğu için satışlar iyi durumda ama bayram sonrasında ne olur şuan bilemiyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

