Bursa'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

Bursa\'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

Bursa'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri incelenirken, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına ve etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına bakıldı. Ayrıca sebze ve meyve reyonlarında ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olan ürünlere ve satıştan kaçınma durumlarında idari para cezası uygulandı. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, denetimlerin rutin olarak yapıldığını ve vatandaş şikayetleri üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. İl genelinde yılın 5 ayında 1600 işletmede 310 bin ürün denetlendi ve 2 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandı.

04.06.2024 11:45
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Bursa'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Aslanlar, şunları kaydetti:

"Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Bu aykırılığın bir takvim yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesinden dolayı idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığımız yetkili kılınmıştır."

Aslanlar, il genelinde yılın 5 ayında 1600 işletmede yaklaşık 310 bin ürünün denetlendiği ve 2 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi.

Bakanlığın etkin şekilde denetimlerin gerçekleştirilmesi için bu yıl yeterli düzeyde personel ve araç desteği sağladığını dile getiren Aslanlar, "Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe, fırsatçılığa ve haksızlığa mahal vermemek adına yasal ticareti de zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimlerimiz il genelinde devam etmekte olup, bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika
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