Bursa'da Kurban Pazarı Hareketlendi
Bursa'da Kurban Pazarı Hareketlendi

18.05.2026 09:38
Yıldırım'da kurulan pazarda, 1 ton 200 kg'lık 'Bayram' tosun 650 bin lira ile dikkat çekiyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kurulan İsabey Kurban Pazarı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

Çevre iller ve doğu kentlerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını beklerken, pazarın gözdesi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden getirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Bayram" isimli tosun oldu.

Simental ve şarole kırması olan, heybetiyle dikkat çeken 3 yaşındaki bu hayvandan yaklaşık 650 kilogram kemiksiz et çıkacağı öngörülüyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden gelen ve pazarın en büyük hayvanını satışa sunan besici Reşat Çimendağ ve Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için 650 bin lira talep ettiklerini, aynı sürüde bulunan 1 ton 100 kilogramlık diğer bir tosun için ise 550 bin lira istediklerini belirterek, pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.

Merada yetişti 2 ay kala besiye alındı

Çimendağ, hayvanları kendi işletmelerinde yavruluktan itibaren özenle yetiştirdiklerini, mera hayvanı olduğunu belirterek, kesime son iki ay kala özel besiye aldıklarını söyledi. Çimendağ, etin lezzetli olması için hafif yağlı bir yapıda olması gerektiğine dikkati çekti.

Bu yıl artan maliyetlerden dert yanan Çimendağ, geçen yıl 500 lira olan yem çuvalının bu yıl 1000 liraya yükseldiğini, araç başına 50 bin lira nakliye ücreti ödediklerini ve pazar yeri kiralarının da yüksek olduğunu vurguladı.

Çimendağ, maliyetlerin katlanması nedeniyle piyasada hayvan sayısının azaldığını ve fiyatların geçen yıla oranla iki katına çıktığını sözlerine ekledi.

Giderek zorlaşıyor

Bozdoğan ise pazarın en ağır hayvanı olan "Bayram" adını verdikleri 1 ton 200 kilogramlık kurbanlığa 650 bin lira istediklerini belirterek, "Pazara 80 hayvanla giriş yaptık. Nakliyesi, kirası ve diğer giderler derken artık giderek zorlaşıyor. Pazarın şampiyonu bizde. 650 kilogram kemiksiz et gelir. Taliplilerle pazarlık yapılır." dedi.

Hafta içinde İsabey Kurban Pazarı'nda bekledikleri gibi bir kalabalık olmadığını dile getiren Bozdoğa, ellerindeki tüm hayvanları satmayı umut ettiklerini aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
