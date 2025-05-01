Bursa\'da Moda Kumaş Fuarı İle İş Dünyası Buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturdu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen fuarda 50 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı ağırlandı.

"Değişime Giden Yol" teması çerçevesinde 2026 ilkbahar-yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonlarının tanıtıldığı fuarda, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilerle ziyaretçiler bir araya geldi.

BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonunda ise başta Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu olmak üzere birçok bölgeden gelen yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ümit Özüren, Türkiye'nin gelişmiş tekstil sanayisinde hak ettiği yeri alması için bu tür fuarların önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda öneminin artacağını düşündüğünü kaydetti.

Özbekistan'dan fuara katılan firma yetkilisi Hamida Inoyatova da bu etkinliği çok başarılı bulduğunu ve Türk kültürel mirasının uluslararası seviyede tanıtılması açısından çok faydalı olduğunu aktardı.