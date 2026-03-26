Zam konusundan anlaşma çıkmayınca Bursa'da otobüsçüler konvoyla eylem yaptı

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile Özel Halk Otobüsçüleri Odası arasında yapılan görüşmeden istenen zam sonucu çıkmayınca, otobüsçüler akşam saatlerinde konvoy oluşturarak kornalı eylem gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde bir araya gelen otobüsçüler, araçlarıyla konvoy oluşturarak trafiğe çıktı. Uzun araç kuyruğu oluşturan şoförler, kornalar çalarak tepkilerini dile getirdi.

Kent genelinde bazı ana arterlerde etkili olan konvoy nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, sürücülerin eylemi vatandaşların da dikkatini çekti.

Otobüsçülerin, belediye ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine eylemlerini sürdürebilecekleri öğrenildi.

Halk otobüsçüleri, zaten istedikleri zammı alamadıklarını bunun yanısıra savaş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yüksek zam sonrasında ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. - BURSA