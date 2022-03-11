Bursa'da özel halk otobüsçülerine aylık 20 milyon liralık destek - Son Dakika
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Bursa'da özel halk otobüsçülerine aylık 20 milyon liralık destek

11.03.2022 00:57
Bursa'da özel halk otobüsçülerine aylık 20 milyon liralık destek

Bursa'da kesintisiz ulaşımın sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler karşısında zor günler geçiren halk otobüsleri işletmecilerine aylık 20 milyon liralık destek sağlıyor.

Bursa'da kesintisiz ulaşımın sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler karşısında zor günler geçiren halk otobüsleri işletmecilerine aylık 20 milyon liralık destek sağlıyor.

Kesintisiz ulaşımın sağlanması için durmaksızın direksiyon başında hizmet veren Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, artan maliyetler karşısında kendilerine destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a düzenledikleri basın toplantısıyla teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin artan maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmaması ve daha konforlu yolculuk yapılabilmesi için 4 yıldır Bursa Özel Halk Otobüsleri Odasına aylık 20 milyon lira destek sağlandığını söyleyen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası Başkan Yardımcısı Ramazan Çalan, "Son dönemlerde toplu taşımada yaşanan maliyet artışları kaynaklı Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde halk otobüsü esnafımızın kontak kapatmak durumunda kaldığını ve belediyelerin buna çözüm olamayacağına yönelik açıklamalarını üzüntüyle takip ediyoruz. Samimiyetle, açık bir biçimde ifade etmek isteriz ki bugün benzer bir çok büyükşehirde olduğu gibi Bursa'mızda da bir yolcunun taşınma maliyeti yaklaşık 8 lira civarındadır. Bursa Büyükşehir Belediyemiz yüksek maliyetlerin halkımıza yansıtılmaması adına 4 yıldan bu yana halk otobüsü esnafımıza önemli destek ödemeleri gerçekleştirmektedir. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağlanan bu destek ödemelerinden dolayı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Bu uygulama sayesinde; Bursa'mızda hem ulaşım aksamıyor, hem de ücretsiz ulaşım hakkına sahip vatandaşlarımız da hiç bir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor. Bu örnek uygulamanın esnaf kardeşlerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına Türkiye'deki tüm belediyeler tarafından uygulamaya konmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da özel halk otobüsçülerine aylık 20 milyon liralık destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da özel halk otobüsçülerine aylık 20 milyon liralık destek - Son Dakika
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