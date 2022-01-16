Üye Girişi
Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı - Son Dakika

Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı

16.01.2022 14:12
Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı

Junioshow Fuarı'nı 28 binden fazla kişi ziyaret ederken, 4 kıta 71 ülkeden bin 300'ü aşkın yabancı iş insanı, sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Junioshow Fuarı'nı 28 binden fazla kişi ziyaret ederken, 4 kıta 71 ülkeden bin 300'ü aşkın yabancı iş insanı, sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin merkezi Bursa, Junioshow Fuarı ile 2022 yılına hızlı başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle son 2 yıldır düzenlenemeyen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'e yakın firmanın stant açtığı fuarın 2 yıllık aradan sonra sektörün özlediği ticari atmosfere geri dönmesini sağladığını söyledi. BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dış ticaret hacminin artması açısından önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Burkay, "4 UR-GE projesinde yer alan 104 firmamızın yüzde 70'i ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu bizim için önemli bir istatistik. Ülke ekonomimizin en önemli çıkış noktası hiç şüphesiz, katma değerli üretim ve ihracattır. Bu süreçte firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Juniokids kurumsal kimliği altında hareket eden UR-GE üyesi firmaların fuarla eş zamanlı olarak 35 ülkeden yaklaşık 300 kişilik alım heyeti ile bir araya geldiğini kaydeden Burkay, "Bebe- çocuk konfeksiyonunda moda ve trendleri Bursa belirlemeye devam ediyor. Bursa'mızın sahip olduğu üretim yeteneğini mümkün olduğunca ihracata yansıtmak zorundayız. Junioshow Fuarı da sektörün 2022 yılındaki dış ticaret hedeflerine önemli katkı sağladı. BTSO olarak üyelerimizin üretimi ve ihracatını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Üyesi ve fuar katılımcısı Mesut Okyay, Junioshow Fuarı'nın sektörün kendi gücü keşfetmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek, "Sektörümüz Türkiye'nin üssü konumunda. Bursa'da kendiliğinden kümelenmiş bir sektör var. BTSO'nun katkılarıyla hayata geçen UR-GE projeleri, BEKSİAD ile yapılan kolektif çalışmaları neticesinde sektörümüz kabuğunu kırdı" dedi.

Fuar katılımcısı Ramazan Seferler, fuarın sektörün dış ticaretine hareketlilik kazandırdığını kaydederek, "Yaklaşık 22 yıldır sektörde yer alıyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ını ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. Fuar bizim için iyi geçti. Çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar geldiğini gözlemledik. UR-GE'lerimizin artıları sayesinde yurt dışından birçok firma bizlere ulaştı" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Çocuk, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı - Son Dakika Ekonomi


Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı!         
15:59
İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı         
15:52
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49

Son Dakika Haberleri
15:59 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı!
15:54 MHP'li belediye meclis üyesi, odaya girdiğinde 21 yaşındaki kızını ölü olarak buldu
15:51 İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı
15:40 Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 16:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Junioshow Fuarı 28 bini aşkın iş insanını ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement