Bursa'dan Sırbistan'a Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'dan Sırbistan'a Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti

Bursa\'dan Sırbistan\'a Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti
14.07.2025 09:54  Güncelleme: 09:56
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Sırbistan Tarım ve Gıda Heyeti ziyareti, Kestel ve Gürsu belediye başkanlarının katılımıyla önemli temaslar sağladı. Ziyaret, ahududu ve diğer üzümsü meyveler üzerine odaklanarak Sırbistan'daki tarımsal üretim süreçlerini yerinde incelemeyi amaçladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, 9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sırbistan Tarım ve Gıda Heyeti ziyareti kapsamında Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bayizit başkanlığındaki heyet ile birlikte Belgrad, Arilje ve Poega şehirlerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaretin odak noktası, son yıllarda Bursa'nın doğu ilçelerinde, Uludağ'ın eteklerinde üretimi hızla artan ahududu ve diğer üzümsü meyveler oldu. Heyet, bu alanda dünya çapında örnek gösterilen Sırbistan'daki tarımsal üretim ve işleme tesislerini yerinde inceledi.

Arilje ve Poega'da yapılan ziyaretlerde; ahududu ve çilek üretimi yapan, bu ürünleri modern tekniklerle işleyen işletmeler, soğuk zincir ve ihracat odaklı paketleme sistemleri, gelişmiş fidancılık merkezleri, araştırma enstitüleri detaylı olarak incelendi. Yerel yöneticilerle görüşülerek ortak projeler geliştirme konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Kardeş belediye protokolü imzalandı

Ziyarette Kestel Belediyesi ile Sırbistan'ın Arilje Belediyesi arasında iş birliği ve kardeş şehir ön protokolü imzalanarak, tarım temelli uluslararası yerel diplomasi adına önemli bir adım atıldı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, şu ifadeleri kullandı: "Kestel olarak ahududu üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biriyiz. Ancak bu üretimi sadece miktar bazlı değil, kalite ve katma değer açısından da ileriye taşımamız gerekiyor. Sırbistan, üzümsü meyveler konusunda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri. Biz de burada, küçük aile işletmelerinden ihracat odaklı tesislere kadar geniş bir yelpazeyi yerinde inceledik. Arilje Belediyesi ile imzaladığımız protokol, Kestel'in tarımda uluslararası vizyonunu büyütecek. Çiftçimiz için, üreticimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ziyaret sürecinde bizlerle birlikte olarak gücümüze güç katan, her daim iş birliği ve dayanışma içinde olduğumuz Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'a ve değerli katkılarıyla bizlere öncülük eden BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Murat Bayizit'e teşekkür ediyorum."

BTSO, ziyaretin ardından oluşturulan temasları sürdürülebilir projelere dönüştürmek adına yeni bir eylem planı hazırlığına başladığını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan Sırbistan'a Tarım ve Gıda Heyeti Ziyareti - Son Dakika

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