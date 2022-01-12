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Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı - Son Dakika

Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı

12.01.2022 16:10
Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı

Elektrik Yüksek Mühendisi Burak Özgen, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nda 'Katılımcı Mühendisler' olarak yönetim kuruluna resmen aday olduklarını açıkladı.

Elektrik Yüksek Mühendisi Burak Özgen, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nda 'Katılımcı Mühendisler' olarak yönetim kuruluna resmen aday olduklarını açıkladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin yönetimine adaya olduklarını açıklayan Burak Özgen, "Şubemizde geçmişten bugüne kadar sürdürdüğümüz birlikteliğimiz ve temel ilkelerimizle, odamızın tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde, geleneklerine saygılı, genç, deneyimli, emekten yana politikalar üreten, hukukun üstünlüğüne inanan, eylem ve düşünce birliği oluşturmak açısından şube danışma kurulunun önerisi ve eğiliminin önemli olduğunu savunan, çağdaş, laik, demokrat ve yurtsever bir ekibiz" ifadelerini kullandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olan 18. Olağan Genel Kurul ve seçimlerinde, 'Katılımcı Mühendisler' Bursa Şubesi Yönetimine aday olduklarının altını çizen Özgen, "Bizler dün olduğu gibi yarın da; ulusal bağımsızlığımızı ve laik cumhuriyetimizi koruyan, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılmayacağını kabul eden, üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan aldığı gücü, yine meslektaş sorunlarının çözümüne, ulusal çıkarlarımız ve kamu yararına kullanan, mesleki gelişimi, bilimsel çalışmaları ve meslek etiğini esas alan, kamusal denetimi savunan ve uygulanması için çaba sarf eden, Kamu hizmet alanlarının piyasalaştırılmasına ve özelleştirilmesine karşı duran, güvenceli hayatı ve güvenceli çalışma hayatını savunan, İnsanlık onurunun korunmasından yana, insan hakları ihlallerine karşı, devrimci, demokrat ve yurtsever karakterli, bir ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Temel çalışma alanı; enerji, elektronik, iletişim, bilişim, biyomedikal ve otomasyon olan üyelerin özlük hakları, örgütlenmeleri ile mesleki çıkarlarını savunmada, örgütleyici konumda olmasına devam edeceklerini de vurgulayan Özgen "Türkiye doğal kaynaklarının değerlendirilmesinin, ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasının doğru enerji politikaları ile başarılacağına inanmaktayız. Bizler bu dönemde de Türkiye'ye, halkımıza ve üyelerimize karşı, sorumluluklarımızı kaldığımız yerden devam ederek yerine getirmek için, üyelerimizin, mesleğimizin, odamızın, ulusumuzun hak ve çıkarlarını koruyarak geliştirmeyi hedef alacağız" dedi. - BURSA

Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı

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Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji, Bursa, Laik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Elektrik Mühendisleri Odasında seçim heyecanı - Son Dakika Ekonomi


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