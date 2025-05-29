Bursa Firmalarından İSO 500 Başarısı

Bursa Ticaret Borsası üyesi 11 firma, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en saygın sanayi verilerini içeren 2024 yılı araştırmasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde, üretimden satışlarda reel olarak yüzde 3,4'lük düşüş yaşandığı bir yılda, listeye giren Bursa TB üyelerinin üretimden net satışları geçen yıla göre yüzde 78 oranında artarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2024 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Listenin ilk sırasında önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 651,6 milyar TL'lik üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ'ın yer aldığını kaydeden Başkan Özer Matlı, Türkiye'nin sanayi devlerini bir araya getiren İSO 500 listesinde bu yıl Bursa'da faaliyet gösteren 31 firmanın yer aldığını kaydetti.

İSO 500 listesindeki firmalardan 11'inin, bağlı oldukları odaların yanı sıra, tarım ve gıda ürünleri kotasyonuna dayalı faaliyetlerinden dolayı Bursa Ticaret Borsası'na da üye olduğunu belirten Başkan Matlı, "İSO 500'de üyelerimizden SÜTAŞ 50., Keskinoğlu 146., Pro Yem 161., Almaxtex 247., Hastavuk 248., Korteks 272., Marmarabirlik 444., Bursa'da şubesi bulunan Şenpiliç 47. Abalıoğlu 80., C.P. Standart 219. ve Teksüt 362. sırada yer alma başarısı göstermiştir. İçinden geçtiğimiz ekonomik zorluklara rağmen, firmalarımızın gösterdiği bu üstün performans, ülke ekonomisine olan katkılarımızın ve inancımızın en somut göstergelerinden biridir" dedi.

Matlı: "Bursa'mız ve ülkemiz adına gurur verici bir tablo"

Listede yer alan Bursa TB üyelerini kutlayan Başkan Özer Matlı, "2024 yılı sanayi sektörü açısından birçok zorlukla karşılaşılan bir yıl olmasına rağmen, üyelerimizin üretimden net satışlarda yüzde 78 oranında artışla yakaladığı başarı, sadece Bursa için değil, ülkemiz ekonomisi adına da son derece gurur vericidir. Özellikle üretimden satışlarda İSO 500 firmalarının genelinde reel düşüş yaşandığı bir ortamda, Bursa firmalarımızın sergilediği bu başarılı tablo, bölgemizin üretim kapasitesini ve sektörlerimizin potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Doğru stratejilerle her zorluğun üstesinden gelmek mümkün"

Özellikle tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının gösterdiği performansın dikkat çekici olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, "Gıda ve tarım sanayisinin stratejik öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiği bu dönemde elde edilen sonuçlar, doğru stratejiler ve çalışmalarla her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğinin en açık göstergesidir. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de üyelerimizin sürdürülebilir başarılarını desteklemek, üretim ve ticareti teşvik edici faaliyetlerle üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İSO 500 listesinde yer alarak bizleri gururlandıran tüm üye firmalarımızın yönetimlerini ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BURSA