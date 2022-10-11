Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: "Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu" - Son Dakika
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Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: "Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu"

11.10.2022 09:48
Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: "Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu"

Bursa haberler: BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, "Bizlerden, listemizden desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.

BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, "Bizlerden, listemizden desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüzün geleceğini hep birlikte şekillendirecek, mesleğimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sektörümüz büyüyecek, Bursa büyüyecek, Türkiye kazanacak" dedi.

Aydemir, BTSO'da gerçekleştirilen seçimlerin Bursa şehri, sanayisi ve ekonomisi için hayırlı olmasını diledi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay başkanlığında oluşan yeni yönetime de görevlerinde başarılar dileyen Özkan Aydemir, "Sektör paydaşlarının merakla beklediği projeleri birer birer hayata geçireceğiz. BTSO Meclisi'nde görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin oradaki sesi olacaklar. Bizler de onların her zaman ve koşulda destekçisiyiz. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Seçim öncesinde duyurulan projeler sektör paydaşlarında oldukça heyecan yaşatmıştı. Şimdiyse o projelerin hayata geçme vakti geldi, artık icraat vakti" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: 'Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: "Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu" - Son Dakika
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