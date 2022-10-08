Bursa haberi... Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Bursa haberi... Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 20:32
Bursa haberi... Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı

Bursa ekonomi haberi | Bursa'nın Karacabey ilçesinde 52 yıl önce kurulan Ticaret ve Sanayi Odasında organ seçimleri tamamlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 52 yıl önce kurulan Ticaret ve Sanayi Odasında organ seçimleri tamamlandı.

Odanın iki dönem başkanlığını yürüten Naci Güncü'nün aday olmadığı seçimde, Muammer Üstündağ'ın beyaz listesi ile diğer aday Gökhan Tüydeş'in sarı listesi yarıştı.

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasındaki seçimde oy kullanma hakkı olan 951 üyeden 757'si tercihlerini yaptı.

Seçim sonucunda Üstündağ'ın listesinden 18, Tüydeş'in listesinden 2 isim meclise girmeye hak kazandı. Üstündağ 7, Tüydeş de bir komitede seçimi önde bitirdi.

Organ seçimlerinin ardından askı süresi sona erdikten sonra seçilen 20 asil meclis üyesi, 15 Ekim'de yine İlçe Seçim Kurulu gözetiminde kurulacak sandıkta 7 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.

Muammer Üstündağ, organ seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel ve örnek olacak demokratik bir seçim süreci yaşadık. Bizlere oy veren vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde meclisimizin ve yönetimimizin desteği ile yapacağımız çalışmalarla seçim öncesi vaatlerimizi yerine getireceğiz. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Odamızla ilçemize en güzel katkıyı sağlamaya çalışacağız. Diğer listenin adaylarını da seçim sürecinde gösterdikleri demokratik yarıştan ötürü tebrik ediyorum. Ayrıca, iki dönem başkanlık yapan Naci Güncü ile meclis üyelerine ve geçmiş dönem yöneticilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karacabey, Hisarcık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa haberi... Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı - Son Dakika

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