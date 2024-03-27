Bursa İnegöl Belediyesi, İhlal Yapan Marketleri Mühürledi

Ekonomi

Ramazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetini durdurdu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılın 12 ayı gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini ramazan ayında arttırarak sürdürüyor. Bu çerçevede üst üste yapılan denetimler neticesinde tespit edilen ihlallere göz yumulmadı. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın ramazan ayını huzur içinde geçirmesi için çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın tüketim ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığı sektörlere yönelik denetimlerimiz sivil ve resmi ekipler ile planlı denetimlerimizin yanı sıra plansız ve şikayet esaslı olarak da icra edilmektedir. Bu denetimlerde; fahiş fiyat kontrolü, kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı kontrolü, fiyat etiketi kontrolü, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, UKOME kararlarının uygulanması kontrolü (yük indirme-bindirme saatlerine riayet), işyeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü, çevre-görüntü kirliliği, satıştan çekinmek ve eksik gramajlı ekmek satışı gibi hususlar hassasiyetle inceleniyor. Yapılan son denetimlerde yaya yolu işgali hususlarında kontroller yapılmış olup, 36 işletmede ihlaller tespit edilerek idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir. İhlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesi ise 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir Toplum menfaati doğrultusunda denetimlerimiz arttırılarak devam edecek olup, ihlal tekerrürü oluşan işletmeler için kapama uygulamasına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini ürün, satış fişi ve etiket resimleri ile birlikte 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden bizlere bildirmesini rica ederiz" denildi. - BURSA