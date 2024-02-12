Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 7. kez düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana iş arayan ve işverenleri bir araya getiren Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması bu yıl 7'nci kez kaplarını açacak. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması (BİİB) 16-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenlerini bir araya getirecek. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinlik 274 firma, binlerce katılımcı ile sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını firmalarla buluşturacak. Ahmet Şerif İzgören'in 16 Şubat 2024 Cuma günü 15.00'da konuşmacı olacağı fuarda, 17 Şubat Cumartesi günü de pek çok seminer gerçekleştirilecektir.
Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın tanıtım toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İşkur Bursa Bölge Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işsizliğin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, istihdama katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, kalkınma ve gelişme için istihdamının önemini çok iyi bildiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'mız, Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Bu dinamik yapının bir sonucu olarak, şehrimizde her geçen gün yeni iş imkanları ortaya çıkmaktadır. İşte Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'yla bu iş imkanlarını iş arayanlarla buluşturarak şehrimizin istihdamına katkı sağlayacağız" dedi.
Bu yılki buluşmaya özel ihtiyaç sahibi bireyleri de dahil ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bu sayede onların istihdamlarını arttırmaya da vesile olacağız inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama çok önem veriyor ve bunu çalışmalarımızla da gösteriyoruz. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın da bu çalışmalarımızın en somut örneklerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Değerli yazarlarımızdan Ahmet Şerif İzgören'i etkinliğin ilk gününe konuşmacı olarak ağırlayacağız. İkinci gün ise katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak seminerler düzenleyeceğiz. Bu seminerler sonrasında sertifika verileceğini de belirtmek isterim. Emeği katkısı olan tüm firmalarımıza, seminer ve konferans verecek uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımların tamamen ücretsiz olacağı etkinliğimizin amacına ulaşmasını diliyor, firmalarımıza ve katılımcılarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yeni dönemde BURSKOOP marifetiyle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine verdikleri bursların kapsamını, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'ni de içine alacak şekilde genişleteceklerini hatırlatan Başkan Aktaş, ancak bu liselerle ilgili bursların öğrencilerin başarı durumlarına göre Milli Eğitimle iş birliği içinde verileceğini kaydetti. Başkan Aktaş, aynı zamanda yeni dönemde BİKO marifetiyle iş garantili staj imkanlarının da devreye alınacağını müjdeledi. - BURSA
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