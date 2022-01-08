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Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı - Son Dakika

Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı

08.01.2022 16:12
Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı

Bursa Kestane Şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tescilinin ardından Bursa'da kestane şekeri üreten firmalarda uygunluk denetimleri yapıldı.

Bursa Kestane Şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tescilinin ardından Bursa'da kestane şekeri üreten firmalarda uygunluk denetimleri yapıldı.

Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme'den yapılan denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkileri ile coğrafi işaret başvurusu yapan BTSO'dan Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur katıldı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Türkiye'de Kestane şekerinin ağırlıklı olarak Bursa'da üretildiğini buradan Türkiye ve dünyaya yayıldığını söyledi. Bursa'da yaklaşık 40 firmanın kestane şekeri ürettiğini söyleyen Akgün, BTSO'da, 27. Grup Gıda Komitesi'nin girişimleri ile Bursa kestane şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını hatırlattı. Mümin Akgün, "Coğrafi işaret tescili alınırken Bursa kestane şekerindeki renk, koku, tat ve kalite birimleri titizlikle belirlendi. Bugünde işletmelerde yapılan üretimlerin bu kriterlere uygun olup olmadığı denetleniyor. Firmamız denetimlerden tam not aldı" dedi.

İlka Şekerleme olarak Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile 40 dolayında farklı içerikli kestane şekeri ürettiklerini belirten Mümin Akgün, işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyduklarını ve önceliklerinin kaliteli üretim olduğunu söyledi. 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını 2019 yılında da TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi alıp sektörde bir ilke daha imza attıklarını belirterek, "İlka şekerleme olarak Bursa kestane şekerini üretip Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30 ülkeye satıyoruz. Önümüzdeki süreçte Bursa kestane şekerinin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da tescillenmesi için başlatılan girişimlerinde olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - BURSA

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Türkiye, Patent, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı - Son Dakika
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