Bursa'nın İhracatı İlk Yarıda 8,5 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'nın İhracatı İlk Yarıda 8,5 Milyar Doları Aştı

04.07.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, yılın ilk yarısında 8,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin büyüme hedeflerine katkı sağladı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa, ülkenin yılın ilk yarısındaki toplam ihracatına 8 milyar 539 milyon 825 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa'nın ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 5,4 arttı.

Kentten yılın ilk yarısında 181 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 8 milyar 539 milyon 825 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,49'unu oluşturdu.

Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekiyor

Bursa'nın dış satımının yüzde 50,32'lik kısmı otomotiv endüstrisi ürünlerinden oluştu.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı, 4 milyar 297 milyon 294 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 653 milyon 507 bin dolar dış satımın gerçekleştirildiği ilin otomotiv ihracatında yüzde 17,6 artış görüldü.

Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk yarıda 716 milyon 135 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün 6 aylık ihracatı ise 619 milyon 994 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın ocak-haziran dönemi ihracatına diğer sektörlerden makine ve aksamlarında 610 milyon 717 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinde 425 milyon 648 bin, çelikte 423 milyon 361 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 372 milyon 753 bin, demir ve demir dışı metallerde 300 milyon 610 bin, iklimlendirme sanayisinde 272 milyon 885 bin ve elektrik ve elektronikte 114 milyon 152 bin dolarlık katkıda bulunuldu.

İhracatın 386 milyon 276 bin dolarlık kısmını ise çimento, yaş sebze ve meyvenin de aralarında bulunduğu 15 sektör oluşturdu.

Bursa'nın Fransa'ya ihracatı yüzde 39,5 arttı

Bursa'dan en fazla ihracat, yüzde 2,4 artışla 1 milyar 235 milyon 218 bin dolarla önemli pazarlardan Almanya'ya yapıldı.

İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5'lik artışla 847 milyon 333 bin dolardan 1 milyar 181 milyon 720 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ilk yarısında 508 milyon 515 bin dolar ihracatın yapıldığı İspanya'ya bu senenin aynı döneminde dış satım yüzde 26,4 artışla 642 milyon 661 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Aynı süreçte İtalya'ya 650 milyon 412 bin dolar dış satıma imza atan Bursalı sanayiciler, geçen yılın aynı döneminde 76 milyon 595 bin dolarlık ürün sattıkları Portekiz'e 130 milyon 527 bin dolarlık ürün göndererek ihracatı yüzde 70,4 artırdı.

Yunanistan'a ihracat, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 56,5 artışla 100 milyon 851 bin dolardan 157 milyon 811 bin dolara çıktı.

Bursa ihracatta Türkiye'nin hedeflerine güçlü katkı sağlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedeflerine en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduğunu, üretim gücü ve girişimcilik vizyonuyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Yılın ilk yarısında 8,5 milyar doları aşan ihracat performansının, bölgede devam eden savaşlara, küresel ticaret savaşlarına ve korumacı politikalara rağmen önemli bir başarı olduğunu belirten Burkay, "Yüksek enflasyonla mücadelede firmalar, başta finansmana erişim olmak üzere desteklere ihtiyaç duyuyor. Uygun koşullarda finansmana erişim, ihracat hedeflerimizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Burkay, BTSO olarak, küresel fuarcılık organizasyonları, Ticari Safari programları, UR-GE ve HİSER projeleri ile Bursa'nın ticaret potansiyelini artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yurt dışı fuar organizasyonlarımız, kümelenme projelerimiz ve yeni nesil fuarcılık çalışmalarımızla firmalarımızın küresel pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Bursa Business School, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi ve Model Fabrika gibi yapılarımızla firmaların dijitalleşme ve katma değerli üretim süreçlerini güçlendirerek ihracat kabiliyetlerini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimci iş dünyasıyla Türkiye ekonomisine yön vermeye devam edeceğini vurgulayan Burkay, kentin mekansal planlamasının sanayi üretim altyapısını destekleyecek şekilde ele alınmasının, üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşıyacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın İhracatı İlk Yarıda 8,5 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:55:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın İhracatı İlk Yarıda 8,5 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.