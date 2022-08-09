Şeftalinin suyu çıktı, dalında 3, tezgahta 10 TL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl rekolte fazlası veren şeftali çiftçinin elinde kaldı. Şeftali, yaşanan bolluk nedeniyle tarlada kilosu 3, pazarda ise 10 TL'den satılırken, üreticiler fiyatların düşmesine isyan etti.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İsaören Mahallesi'nde hasadı devam eden şeftali tarlasında incelemede bulundu. Açıklama yapan Sezai Çelik, "Şeftali hasadının devam ettiği şu günlerde, İnegöl'de en çok şeftali üretiminin yapıldığı İsaören Mahallesi'ndeyiz. İnegölümüzde toplam da 7 bin ton civarında şeftali yetiştiriliyor. Bunun 4 bin tonu bu civarda yetiştiriliyor. Biliyorsunuz daha önceden erkenci şeftalilerle ilgili haber yapmıştık. O sırada şeftalinin fiyatı 8-9 lira civarında gidiyordu. Umudumuz kalite arttıkça fiyatın artmasıydı. Ama bugün gelin görün ki, şeftali pazarda 10 lira, marketlerde 25 lira. Ama dalında 3 lira" dedi.

Geçen sene şeftalinin 8-9 liraya alıcı bulduğunu, bunun nedeninin ise yaşanan don olaylarından dolayı şeftalinin az olmasından kaynaklandığını belirten Başkan Çelik, "Genel Başkanımız bizden haftalık ürünlerle ilgili fiyat alır. Çiftçiden sofraya giden süreçle ilgili. Şu anda şeftali dalında 3 lira, süper marketlerde 25 lira. Bunu kim yapıyor, neden oluyor. Ben size onu anlatayım. Geçen sene şeftali 8-9 lira civarında alıcı buldu. Neden buldu? Ülkenin birçok yerinde kış sert geçtiği için don oldu, kırağı oldu. Şeftali azdı. O nedenle şeftali geçen sene 8-9 liraya alıcı buldu. Bu sene şeftali üretiminde girdi maliyetleri yüzde 200 arttı. Ona rağmen şeftali 3 lira. Aroma bile şeftaliyi 2 liraya alıyor. Millet aromaya şeftali topluyor. Şu gördüğünüz sofralık şeftaliyi aromaya toplayıp satıyor. Bu arada biz şunu gördük; demek ki bizim ülke genelinde ki şeftalimiz hava koşullarından etkilenmediği zaman iç piyasaya fazla geliyor. Üretim fazla olunca elde kalma söz konusu oluyor. Bunu bilen tüccarlarda ayağına kurşun sıkıyor. Neden? Bu çiftçi şeftaliden 2 sene üst üste para kazanmazsa bu şeftaliyi kesecek. Sen daha sonra 3. sene burada şeftaliyi mi bulacaksın? İhracata mal toplayan da buradan 4 liraya mal topluyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Yazık ya. Sen bu şeftali üreticini mutlu et, seneye de üretsin. Para kazanmadığı zaman zaten kesiyor. Daha önceki yıllarda da bu durum olmuştu. Bu şeftaliler yaşlı değil. Bir ara şeftali kesimi olmuştu, şeftali pahalanmıştı. Şeftalimizin yüzde 50'si hasat oldu. Daha yüzde 50'si ağaçta. Devletimiz aracılığıyla ihracat kanalının açılması lazım. Büyükşehir Belediyesi bu konularda devreye gidiyor. Kendilerini de arayacağım. İnşallah onlarda devreye girer. Bu şeftalinin ihracatıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa, onlarında çalışma yapacağını umuyorum" diye konuştu.

Şeftali fiyatları üzdü

Çiftçi Pervin Baydar ise "Çiftçiyi mahvettiler. İlaca ayrı para, mazota ayrı para, suya ayrı para. Her şeye zam oldu ama bu çiftçinin hali ne olacak bilmiyorum. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Günden güne fiyatları düşürüyorlar. Yani 6-7 lira ile başlayıp şu anda 3-4 liraya şeftali gidiyor. Yazık, günah. Biz pazardan bunu 15-20 liradan alıyoruz. İşçi ayrı para. Her şeyin fiyatı artıyor. Ama bu şeftali nedense yerinde sayıyor. Geçen sene şeftali yok dedik. Bu sene şeftali var ama yine aynı. Bizim için hiçbir şey değişmiyor. Halimizi de görüyorsunuz" dedi.

Soğuk hava depoları zor durumda

İsaören Mahallesi Kırsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Şeftali hasadımızın yaklaşık yüzde 50'sini bitirmiş bulunmaktayız. 15 Eylül'e kadar da hasadımız devam edecek. Şu anda geldiğimiz noktada şeftalinin kilosu 3 lira, aroma ise 2 liraya alıcı buluyor. Biz bu şeftaliyi daha önceki yıllarda fiyatlar biraz düştüğünde soğuk hava depomuza çekiyorduk. Burada belli bir süre beklettikten sonra tekrar piyasaya sürüyorduk. Lakin şu anda soğuk hava deposundaki girdi maliyetlerinin çok aşırı yükselmesinden, elektriğe yüzde 150 civarında zam gelmesinden dolayı şu anda üreticimiz ürünlerini soğuk hava deposuna da koyamıyor. Çünkü soğuk hava deposunun maliyetleri de yükseldi. Bu yüzden devlet büyüklerimizin kooperatiflere bir el atmasını istiyoruz. Çiftçimize destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA