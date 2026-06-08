Bursa'nın Manda ve Enginar Cenneti - Son Dakika
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Bursa'nın Manda ve Enginar Cenneti

Bursa\'nın Manda ve Enginar Cenneti
08.06.2026 09:41
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Mustafakemalpaşa'nın Karaoğlan Mahallesi, 4 milyon enginar üretimiyle dikkat çekiyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi, 2 bine yakın mandasıyla "Manda köyü" olarak tanınmasının yanı sıra, bu yıl gerçekleştirdiği 4 milyon adedin üzerindeki enginar üretimiyle de tarımda adından söz ettiriyor.

Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinin kaynaklarından beslenen Kirmasti Çayı'nın ve Uluabat Gölü'nün kenarında yer alan mahalle, havzanın verimli topraklarına ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllardır hayvancılığa bağlı olarak yem bitkileri üretiminin ağırlıkta olduğu bölgede çiftçiler, son yıllarda gelir getirici alternatif ürün arayışıyla enginar üretimine yöneldi.

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa, bölgedeki enginar yetiştiriciliğinin 10 yıl öncesine dayandığını ancak geçmiş yıllarda dikim alanlarının 50-100 dönüm arasında sınırlı kaldığını belirtti. Son bir iki yılda enginara yönelik talebin ve elde edilen kazancın artmasıyla birlikte üretimde adeta patlama yaşandığına işaret eden Kısa, "Bu yıl üretim alanımız bin 500 dönüme yaklaştı. Dekar başına bin kök dikim yapılıyor ve en kötü kök bile 3 adet ürün veriyor. Böylece bir dönümden yaklaşık 3 bin adet enginar kesimi gerçekleştiriliyor" dedi.

"Biz de tescilli Hasanağa enginarı üretiyoruz"

Bu yıl mahalle genelinde 4 milyon adedin üzerinde bir kesim rakamına ulaştıklarını ifade eden Muhtar Kısa, ürünün kalitesi ve pazardaki değerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tane fiyatı 15-20 liradan satıldığında dönüm başına 60 bin liraya varan bir gelir söz konusu oluyor. Sezon bu yıl hava şartları nedeniyle biraz bozuk gitse de ürünlerimizi 15-22 lira arasında değişen fiyatlardan satabildik. Mahallemiz şehir merkezine biraz uzak olduğu için fiyatlar burada daha ucuza seyrediyor. Biz de burada coğrafi tescilli Hasanağa enginarı üretiyoruz. Enginar sevenlerin ürünü illaki Hasanağa'dan alması şart değil, biz de aynı kalitede üretim yapıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yerel Haberler, Karaoğlan, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın Manda ve Enginar Cenneti - Son Dakika

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