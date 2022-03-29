Bursa'nın turizmde yeni rotası Sri Lanka ve Hindistan olacak - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak için Sri Lanka ve Hindistan'ı yeni pazarlar olarak belirlediklerini bildirdi.

Saraçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde (eski Misi köyü) düzenledikleri basın toplantısında, 2021 faaliyetleri ve 2022 hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

TÜRSAB Güney Marmara'nın kaçak turlarla mücadele konusunda Türkiye'de en çok denetim yapan ikinci bölge olduğunu belirten Saraçoğlu, "Toplamda 139 farklı noktada 57 bin 931 adet kaçak tur incelemesi yapıldı. Tabii bunların hepsi kaçak tur değil, faaliyet denetimi. Bu denetimlerden sonra, son dönemlerde kayıt dışı tur programlarında azalma olduğunu görüyoruz." dedi.

Saraçoğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla programlar yaptıklarını ifade etti.

"Herkes Kendi Şehrinin Bir Günlük Turisti Olsun Projesi"ni hayata geçireceklerini söyleyen Saraçoğlu, ilk olarak basın mensuplarına yönelik gezi planladıklarını dile getirdi.

"Bosna bizim için önemli bir değer"

Bursa'ya yurt içi ve dışından acenteleri davet ettiklerini ve şehrin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Sri Lanka ve Hindistan, Bursa için yeni bir pazar olacak. Turizmde birden bir taş atıp kuşu ürkütemiyoruz, en az 3 yıllık bir süreç gerekiyor. 2022 Mayıs ayında Bulgaristan'ın Varna şehrine bir info programı gerçekleştireceğiz. Bulgaristan ve Yunanistan ile çok etkin çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi bölgemiz bir Balkan pazarı, her ne kadar onlar bizden daha çok turist bekleseler de biz de onlardan aynı şeyi bekliyoruz. Bosna bizim için önemli bir değer. Bosna'da her yıl Srebrenitsa katliamıyla ilgili etkinlikler yapılıyor, Bursa'dan oraya katılım az, Türkiye olarak oraya daha güçlü bir şekilde gitmeyi planlıyoruz."

Murat Saraçoğlu, Balkan pazarı başta olmak üzere Almanya, Fransa, Polonya, Belçika ve Uzak Doğu, Asya Pasifik ülkeleri, Çin, Güney Kore, Sri Lanka, Hindistan, Japonya, Malezya ve Endonezya pazarlarında Bursa'nın tanıtımını yaparak turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İnanç turizmi konusunda da yeni rotalar hazırladıklarını söyleyen Saraçoğlu, UNESCO değerleri olan bölgelerin tanıtımı için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Bodur, Genel Sekreter Erice Güney ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Aladağ hazır bulundu.