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Bursa Tüketiciler Derneği'nden "Kredi kartları mağdur ediyor" açıklaması - Son Dakika

Bursa Tüketiciler Derneği'nden "Kredi kartları mağdur ediyor" açıklaması

19.02.2022 16:31

Bursa Tüketiciler Derneği'nden "Kredi kartları mağdur ediyor" açıklaması Yıllık Kart Aidatı Ücreti Tüketiciyi Mağdur Ediyor Bursa Tüketiciler Derneği (BTD), kredi kartı aidatlarının vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu ve alınan kart aidatlarının alınmaması için BDDK'ya çağrıda bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği'nden "Kredi kartları mağdur ediyor" açıklaması

Yıllık Kart Aidatı Ücreti Tüketiciyi Mağdur Ediyor

BURSA - Bursa Tüketiciler Derneği (BTD), kredi kartı aidatlarının vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu ve alınan kart aidatlarının alınmaması için BDDK'ya çağrıda bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği başkanı Sıtkı Yılmaz, konu ile ilgili Bursa Tüketiciler Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Tüketici ile bankalar arasında yaşanan yıllık kredi kartı aidatı sorunu devam ediyor. Bu konuda tüketici lehine ve aleyhine verilmiş binlerce tüketici mahkemesi kararları bulunmaktadır. Kredi kartı yıllık aidatı ücretlerine ilişkin verilen yargı kararları Yargıtay'a taşınmamaktadır. Çünkü belirli bir miktarın altındaki uyuşmazlıklar için Yargıtay'a başvuru yapılmamaktadır. Tüketici mahkemelerinin verdiği karar kesin karardır" dedi.

Tüketici kanunlar konusunda bilgilendirilmiyor

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşın ödediği kart aidatının aslında alınmaması gerektiğini ve tüketicinin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "bu konuda bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum, tüketiciye diyorlar ki madem sen yıllık kart ücreti olan bir kartı istemiyorsun o zaman ücretsiz kart al deniliyor ama Türkiye koşullarına baktığınız zaman tüketicinin aylık geliri her yıl reel olarak azalıyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, tüketici borçlanarak kredi kartına sarılarak yaşıyor. buradaki önemli husus tüketici bankaya gidip herhangi bir sözleşme yaptığı zaman kredi kartı talebi olmaksızın bankalar kredi kartı yıllık üyelik aidatı olan kartı sunarken ücretsiz karttan dahi tüketiciyi haberdar etmiyorlar, yani siz bankaya gittiğiniz zaman bankalar size bakın ücretsiz bir kart var isterseniz ondan verelim demiyorlar, size bir kredi kartı verelim diyorlar verdikleri kart ise verdikleri mutlaka aidatı olan karttır ve sözleşmelerinde standart olması nedeniyle tüketiciyi o sözleşmelerin içeriğine etki edilemiyor, tüketiciyle müzakere edilmiyor kredi kartı gelene kadar tüketicinin haberi dahi olmuyor. Bu durumda tüketicinin yeterince korunduğunu söylemek mümkün değil. Söylemek istediğimiz şey, bu piyasada 84 milyona yakın kredi kartı var. Bu kredi kartlarından yıllık aidat alınmakta ve tüketiciler yüklü kar elde etmektedirler" dedi.

BDDK banka kredi kartı kullanıcılarına bilgilendirme yapmalı

Kart kullanıcılarının haklarını öğrenemediklerini ve BDDK'nın bu konuda bilgilendirme yapması gerektiğini aktaran Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "tüketicilerin yıllık kart aidatı konusunda mağdur olmamaları için Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ruhuna uygun koruyucu düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına Bakanlığın bu konuya öncülüğünü istiyoruz" dedi.

Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kredi kartları mağdur ediyor açıklaması
Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kredi kartları mağdur ediyor açıklaması
Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kredi kartları mağdur ediyor açıklaması
Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kredi kartları mağdur ediyor açıklaması
Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kredi kartları mağdur ediyor açıklaması

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Sıtkı Yılmaz, Kredi Kartı, Kredi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Tüketiciler Derneği'nden 'Kredi kartları mağdur ediyor' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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