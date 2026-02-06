Bursa'nın turizm ve ticaret vizyonu Umman'da güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'nın turizm ve ticaret vizyonu Umman'da güçlendi

Bursa\'nın turizm ve ticaret vizyonu Umman\'da güçlendi
06.02.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, OMN-EX Fuarı'na katılarak Bursa'nın turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıttı. Başkan Oktay Yılmaz, yapılan temasların Bursa ile Umman arasındaki turizm ilişkilerine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslar, Bursa ile Umman arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Umman'ın başkenti Maskat'ta 2-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen OMN-EX Uluslararası Fuar ve Forumuna katılarak Bursa'nın turizm ve ticaret potansiyelini uluslararası alanda tanıttı. Açılışında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bilal Erdoğan ve sektör temsilcilerinin de katıldığı fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslar, Bursa ile Umman arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sundu.

Oman Convention & Exhibition Centre'da düzenlenen organizasyonda, Birliğin üç gün boyunca ziyaretçilere açık olan standında; Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gastronomi zenginliği ve dört mevsime yayılan turizm imkanları kapsamlı şekilde tanıtıldı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, aynı zamanda güçlü sanayi altyapısı, ihracat kapasitesi ve ticaret hacmiyle de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fuara, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında; Bursa'dan gelen turizm acenteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet katılım sağladı. Fuar süresince Ummanlı turizm profesyonelleri ile Bursalı firmalar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilerek, karşılıklı iş birliği ve ortak turizm projelerine yönelik önemli adımlar atıldı. OMN-EX Fuarı'nı ziyaret eden aileler ise, kendileri için özel olarak hazırlanan Bursa turizm paketlerini inceleme ve doğrudan Bursa merkezli acenteler aracılığıyla satın alma imkanı buldu. Bu uygulama, Bursa'nın doğrudan pazarlama yaklaşımını ve sürdürülebilir turizm vizyonunu ön plana çıkardı.

Fuar programının yanı sıra Başkan Oktay Yılmaz, Umman'daki ziyaretleri kapsamında çeşitli üst düzey temaslarda da bulundu. Bu çerçevede Yılmaz, Umman Kültür Mirası ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azzan bin Qassim Al Busaidi ve Tanıtımlar Genel Müdürü Haitham Al Gassani ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kültür turizmi ve sağlık turizmi başta olmak üzere turizmin tüm alanlarında Bursa'nın potansiyeli ele alınırken; iki ülke arasında karşılıklı turist hareketliliğinin artırılmasına yönelik tanıtım ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Başkan Yılmaz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Umman Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Bursa'nın Umman pazarında daha etkin tanıtılması, iki ülke arasında turizm ve ticaret alanında geliştirilebilecek yeni iş birlikleri ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Fuarın Bursa açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Fuara katılımımız ve burada gerçekleştirdiğimiz temaslar ile Bursa'nın uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünü artırmayı ve Umman başta olmak üzere Körfez ülkelerinden Bursa'ya yönelik turizm talebini güçlendirmeyi hedefliyoruz. OMN-EX Fuarı ve Forumu kapsamında yürütülen çalışmaların, Bursa ile Umman arasındaki dostane ilişkilerin pekişmesine ve uzun vadeli turizm ve ticaret iş birliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, Turizm, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın turizm ve ticaret vizyonu Umman'da güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

15:58
Bu akşam İstanbul’da Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:05:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın turizm ve ticaret vizyonu Umman'da güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.