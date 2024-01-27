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Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi İhalesi - Son Dakika
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Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi İhalesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da doğal gaz dağıtım şebekesi için satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhale kapsamında, şehir içi doğal gaz lisansı 30 yıllık süre için verilecek ve başlangıç bedeli üzerinden teklifler alınacak. İhaleye katılan şirketlerin anonim ya da limited şirket olması gerekmektedir. İhale tarihi ve saati EPDK tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Bursa, Yalova ve Tekirdağ\'da Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi İhalesi
27.01.2024 - 09:51,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da doğal gaz dağıtım şebekesi için satış ihalesine çıkılacak.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, doğal gaz dağıtım şebekesini satın alan şirkete şehir içi doğal gaz lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren ve lisans hükümleri dahilinde 30 yıllık süre için verilecek.

Bu kapsamda, Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satış ihalesine teklifler, 680 milyon 896 bin 643 lira başlangıç bedeli taban fiyat kabul edilerek, bu başlangıç bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile sonraki teklifler ise açık artırma usulü ile Türk lirası cinsinden yapılacak.

Yalova'nın 17 bölgesinde Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin satış ihalesi için teklifler, 1 milyar 106 milyon 420 bin 593 lira başlangıç bedeli taban fiyat kabul edilerek, bu başlangıç fiyatı üzerinden kapalı zarf usulü ile sonraki teklifler ise açık artırma usulü ile Türk lirası cinsinden verilecek.

Tekirdağ'ın 7 bölgesinde Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin satış ihalesine verilecek teklifler, 749 milyon 629 bin 87 lira başlangıç bedeli taban fiyat kabul edilerek, bu başlangıç fiyatı üzerinden kapalı zarf usulü ile sonraki teklifler ise açık artırma usulü ile lira cinsinden yapılacak.

Söz konusu ihalelere katılan şirketlerin "anonim şirket" ya da "limited şirket" olması gerekiyor.

İhale gün ve saati EPDK tarafından ayrıca duyurulacak.

Kaynak: AA
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