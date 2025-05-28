Bursa Yenişehir Havaalanı Uluslararası Havayolu Şirketlerinin Gözdesi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Yenişehir Havaalanı Uluslararası Havayolu Şirketlerinin Gözdesi Oldu

Bursa Yenişehir Havaalanı Uluslararası Havayolu Şirketlerinin Gözdesi Oldu
28.05.2025 17:22  Güncelleme: 17:24
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Bursa Yenişehir uluslararası havaalanı, özellikle Balkan ülkelerine sefer koyma çalışmaları ile Avrupa ve dünya genelindeki havayolu şirketlerinin ilgisini çekiyor. Sun Express Airlines yetkilileri, yeni seferler ve işbirlikleri için bölgeyi ziyaret etti.

Bursa Yenişehir uluslararası havaalanı Avrupa ve Dünya genelindeki havayolu şirketleri ve tur şirketleri tarafından yakın markaja alındı. Yenişehir'e gelen şirketler özellikle balkan ülkelerine sefer konulması için çalışmalarını hızlandırdı.

Sun Express Airlines Düsseldorf, Nordrhein - Westfalen Bölge Müdürü Recep Akın ve Sun Express Airlines, Kuzey ve Doğu Almanya, İskandinavya ve İngiltere Bölge Müdürü Hakan Ortatepe ile Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa'daki Türk Tur Operatörleri ve iş adamları Yenişehir'de ve Havaalanında incelemelerde bulundu.

Yenişehir'e gelen heyeti karşılayan Belediye Başkanı Ercan Özel misafirlerine tarihi yerleri gezdirerek ilçe ve havaalanı hakkında sunum yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye başkanı Ercan Özel, " Yenişehir'in turizmine gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu gelen heyetimize ilçemizi tanıttık. İnanıyorum ki mevcut seferler üzerine yeni seferler gelecektir. Biz ilçemiz için yapılması için gereken ne varsa yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sun Express Airlines, Kuzey ve Doğu Almanya, İskandinavya ve İngiltere Bölge Müdürü Hakan Ortatepe, "Bursa Düsseldorf, Köln uçak seferleri bizim hedefimizdi. İki yıldır konuşuyorduk. Araştırmalar neticesinde haftada iki sefer başlatıldı. Yenişehir Belçika Hollanda bölgelerinden yolcu alabilecek potansiyele sahip bir yer. Bunun için seferler başladı. Şuana kadarki ilgiden doluluktan memnunuz" dedi.

Sun Express Airlines Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Bölge Müdürü Recep Akın, "Başlayan Almanya seferleri Yenişehir havaalanın uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlıyor. Şimdi Bursa'yı diğer ülkelere bağlamak için çalışıyoruz. Özellikle Balkan ülkelerine çünkü güzel bir talep var. Önceliğimiz istediğimiz buralara seferler koymak. Bunun içinde ciddi anlamda hem uçak sayılarımızı arttırıyoruz hem de planlamamızı yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Yenişehir Havaalanı Uluslararası Havayolu Şirketlerinin Gözdesi Oldu - Son Dakika

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