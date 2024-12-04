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Ekonomi

BÜSAT Genel Kurulu Gerçekleşti

BÜSAT Genel Kurulu Gerçekleşti

BÜSAT'ın genel kurulunda Hıfsı Soydemir yeniden başkan seçildi, savunma sanayine yönelik projeler vurgulandı.

04.12.2024 12:47
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Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi'nin (BÜSAT) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, mevcut başkan Hıfsı Soydemir, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Genel kurulun divan başkanlığını yürüten Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Küçükbacak, açılışta yaptığı konuşmada, Konya Sanayi Odası'nın kümelenme faaliyetlerine büyük önem verdiğini ve oda öncülüğünde 5 kümelenmenin hayata geçirildiğini söyledi. Kümelenmelerin sektörler arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi paylaşımını öncelediğini aktaran Küçükbacak, "Odamız şehrimizdeki birçok kümelenmenin kurulmasına öncülük etmiştir. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi, Konya Tarım Makineleri Kümesi ile Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi odamız öncülüğünde kurulan kümelerimizdir" dedi.

BÜSAT'ın savuna sanayine yönelik önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çeken Küçükbacak, "2021 yılında kurulan BÜSAT, o tarihten bu yana odamızla birlikte ülkemizin gözbebeği sektörlerinden olan savunma sanayine yönelik çok güzel işlere imza attı. Şehrimizde savunma sanayinin gelişmesinde büyük farkındalıklar oluşturdu. Savunma sanayinde Anadolu'nun en büyük organizasyonu olan, 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını' BÜSAT ile birlikte gerçekleştirdik. Yine savunma sanayi ana sanayi firmalarını BÜSAT üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. BÜSAT Başkanımız Hıfsı Soydemir başta olmak üzere, bu zamana kadar dernek için çalışan, koşturan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da, daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız" şeklinde konuştu.

BÜSAT, üyeleri arasında ortak üretim ve işbirliklerini geliştirecek

Daha sonra konuşan BÜSAT Başkanı Hıfsı Soydemir de, yaptıkları faaliyetler ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Konya'da savunma sanayinin gelişmesi için Konya Sanayi Odası ile birlikte ortak projeler yürüttüklerini dile getiren Soydemir, bu kapsamda ana sanayi firmalarına teknik iş gezileri düzenlediklerini, Savunma Sanayii Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve savunma sanayi temalı fuarlara katılım gerçekleştirdiklerini aktardı. BÜSAT'ın stratejik hedeflerini de anlatan Soydemir, şöyle devam etti:

"Üyelerimiz arasında ortak üretim faaliyetleri oluşturmayı, işbirliklerini geliştirmeyi ve ortak projeler yürütülmesi için alt yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Güvenlik, havacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere yerli katkı payını artırmaya destek olacak, yenilikçi, inovasyon ve girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca, kümelenme konusunda referans oluşturmayı ve diğer kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmayı istiyoruz."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Hıfsı Soydemir, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. BÜSAT'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Hıfsı Soydemir, Enis Hakan Akkaş, Mustafa Sezai Öztürk, Ömer Karakuş, Bahattin Düzgün, Hüsamettin Vatansev, Adem Şahin." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BÜSAT Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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