Buse Bilim Koleji'nden Orman Okulu Projesi

Buse Bilim Koleji, geleneksel sınıf anlayışının dışına çıkarak öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yenilikçi eğitim modeli "Orman Okulu Projesi"ni başlatacak.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi ve öğrencilerde bütüncül gelişimi desteklemeyi hedefleyen Orman Okulu Projesi ile öğrencilere çevresel farkındalık, bireysel sorumluluk ve içsel keşif alanlarında derinleşme imkanı sunulması amaçlanıyor.

Öğrencilerini klasik sınıf ortamının dışına çıkaran projeyle, Buse Bilim Koleji'nin toprak zemin üzerine kurulan açık sınıfı, çocuklara akademik ve duygusal yönden bütünleşik bir öğrenme deneyimi sunacak.

Buse Bilim Koleji'nin orman okulu yaklaşımı, şehir yaşamının ortasında çocuklara nefes alabilecekleri bir alan sunarken, ağaçlarla çevrili kampüs sayesinde toprakla temas halinde büyüyen bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Kampüsün fiziksel avantajlarını eğitimle birleştiren proje kapsamında, yeşillikler içindeki kara tahtalı bahçe sınıflarında, bilginin ağaçlar ve yeşil yapraklar arasında anlatıldığı bir ortam oluşturulacak.

Ağaçların gölgesinde, kuş sesleri arasında öğretmenlerini dinleyecek öğrenciler, fen bilimleri dersinde bahçedeki çeşitli hayvan ve bitkileri incelerken, matematik dersinde ise ölçüm yapabilecek. Açık alanda yapılan çalışmalar, bilgiyi doğrudan deneyimleme, öğrenmeyi somutlaştırma ve akademik motivasyonu güçlendirme amacı taşıyacak.

Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) odaklı müfredat yeniden yapılandırılarak, öğrencilerin gözlem yapma, ölçüm ve analiz becerileri doğal ortamlarda desteklenecek. Grup çalışmaları, atölye uygulamaları ve bireysel görevler, öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini bütünsel biçimde besleyecek.

Çocuklar kendi oyununu üretecek

Eğitim modeli, yalnızca akademik kazanımları değil, aynı zamanda öz farkındalık, içsel denge ve kreatif düşünceyi merkeze alan bir gelişim sürecini teşvik ediyor. Yarıştan uzak bir ortamda kendi oyununu üreten çocuklar, bireysel kimliğini ve çevresiyle ilişkisini yeniden tanımlayacak.

Güncel bilimsel çalışmalara göre, toprakla temas; çocukların stres düzeylerini azaltıyor, duygusal regülasyonu destekliyor ve odaklanma becerilerini geliştiriyor.

Buse Bilim Koleji'nin Orman Okulu Projesi, çocuklara yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda çevreyle ve kendi iç dünyalarıyla etkileşim kurabileceği nitelikli bir alan sunacak.