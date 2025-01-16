Buse Bilim Koleji'nden Yarıyıl Tatili Önerileri

Ekonomi

Buse Bilim Koleji, çocuklarının yarıyıl tatilini verimli değerlendirmek isteyen ebeveynlere çeşitli önerilerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, ilk dönemi tamamlanacak 2024-25 eğitim yılında, yarıyıl tatili heyecanına bahçesinde düzenlediği "Kış Şenliği" etkinliğiyle ortak olan Buse Bilim Koleji, öğrencilerin tatil zamanını verimli geçirmesi için velilere çeşitli seçenekler sundu.

Çocukların resim veya tarih temalı müze ve sergilere yönlendirilerek bilgi düzeylerinin arttırılması, merak ettikleri bir konuda araştırma yapmalarına destek olarak öğrendiklerini aile bireyleriyle paylaşmasının sağlanması, ilgi alanlarına yönelik kitaplar okuyarak, içeriğindeki mesajların birlikte tartışılması, tavsiyeler arasında yer alıyor.

Farklı bölge veya kültürlerin yemeklerinin ailece denenmesiyle öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesi, yardıma ihtiyaç duyan yaşlı aile bireyleriyle zaman geçirmesi sağlanarak empati ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, sokak hayvanları için barınma alanı yapma veya mama temini gibi çalışmalarla duygusal gelişimine katkıda bulunulması, doğa gezisi veya yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerle enerjinin olumlu yönlendirilmesi de çocukların tatil dönemini verimli hale getirebilecek aktiviteler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Buse Bilim Kolejinin rehberlik servisi, tatil dönemi boyunca, öğrencilerin rutininde yer alan davranışların bozulmaması gerektiğini vurguluyor.