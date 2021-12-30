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BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak - Son Dakika

BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak

30.12.2021 13:10
BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni yılda akademik çalışmalara ve bilimsel proje üretimine odaklanacaklarını vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni yılda akademik çalışmalara ve bilimsel proje üretimine odaklanacaklarını vurguladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yayımladığı mesajda 2021 yılının maalesef COVID-19'un gölgesinden çıkamadığına işaret etti. "2022 yılında yerli aşının da kullanıma sunulması ve aşılama oranlarının yükselmesiyle birlikte coronavirüs illetinden kurtulacak ve hep birlikte asıl hedeflerimize odaklanabileceğimizi ümit ediyorum. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son 2 yıldır salgın, eğitim alanında çok büyük tahribata sebep oldu. Online yürütülen ders ve sınavlar gerek akademisyenlerimizi, gerekse de öğrencilerimizi etkiledi. Bu alanda çok ciddi tedbirler alarak yaşanan aksaklıkların en az seviyeye indirilmesini sağladık. Yaklaşık 2 yıl süren çevrimiçi dönemin ardından, 2021'de yeniden yüz yüze eğitim-öğretime başlamanın sevincini yaşadık. Geldiğimiz noktada ise COVID-19 hastalığının yeni varyantlar ile halen aramızda olması maalesef keyfimizi kaçırıyor. İnşallah yerli aşımızın piyasaya sürülmesi ve aşılama oranının toplum nezdinde artmasıyla birlikte 2022'nin ilk yarısından itibaren bu hastalığı yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeni yılda Bursa Uludağ Üniversitesi olarak tek ana hedeflerinin akademik çalışma sayılarını arttırmak ve daha çok bilimsel proje üretmek olacağının altını çizen Rektör Kılavuz, toplumla ilişkiler noktasında da aynı duyarlılık ile faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti. Üniversite-sanayi işbirliği ve üniversite-toplum ilişkilerini üniversite tarihi içerisindeki en yüksek boyutlara taşıdıklarına işaret eden Kılavuz, "2021 yılında araştırma üniversiteleri arasındaki yerimizi pekiştirdik. Yine üniversite tarihi boyunca ilk kez topyekün bir kalite belgesi almayı başardık. Sağlık, mühendislik, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında önemli akademik başarılara imza attık. Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Üniversitedeki iç huzurun arttırılması adına önemli adımlar attık. Toplumun her kademesi ile ikili ilişkiler kurduk. Giderek güçlenen bir toplum-üniversite bağı oluşturuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda 2022 yılında da akademik çalışmalara odaklanacak, bilimsel proje sayımızın arttırılması için uğraş vereceğiz ve bütün bu faaliyetler ile inşallah üniversitemizi yakın bir gelecekte daha yukarılarda görebileceğiz" dedi. - BURSA

BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak

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Uludağ Üniversitesi, Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BUÜ 2022'de akademik ve bilimsel çalışmalara odaklanacak - Son Dakika
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