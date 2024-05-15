BUÜ, TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini yeniledi

Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 2021 yılında aldığı TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi yapılan denetimlerden bir kez daha başarıyla çıktı.

BUÜ, sahip olduğu TSE ISO EN 9001: 2015 belgesi için "Belge Yenileme" sürecini geride bıraktı. TSE'den gelen Baş Denetçi Mustafa Ekin, Denetçi Mustafa Karaman, Denetçi Burak Tuna ve Denetçi İlknur Öztürk, 6-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 28 birimi ziyaret etti. Yapılan denetimler sonucunda Üniversitenin kalite yönetim sistemi süreçlerinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmadı.

TSE tetkikçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2019 yılında başlatılan toplam kalite çalışmalarının 2021 yılında olumlu bir şekilde sonuçlandırıldığını ve Üniversite genelinde ilk kez TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alındığını hatırlattı. Rektör Yardımcılığı görevini üstlendiği önceki yönetim döneminde sürecin son derece sağlıklı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Devlet yönetiminde sürekliliğin esas olduğu inancıyla bizler de aynı şekilde önceki yönetimimizden devraldığımız çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada özellikle Kalite Koordinatörlüğümüzün gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı başta Öğr. Gör. Yasemin Özdemir hocamız ve ekibi olmak üzere, burada görev alan denetçilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde üniversitemizin kalite çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve çok daha üst seviyelere getirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Kalite Yönetim Sisteminin gelişerek işlemesine yönelik önerilerin yer aldığı kapanış toplantısında ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri ile Daire Başkanları hazır bulundu.

2024 yılı için kalite yönetim sistem denetimlerini başarıyla tamamlayan BUÜ Yönetimi, bu konudaki çalışmaların tüm birimlerin desteğiyle aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - BURSA