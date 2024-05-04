BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, YESİDEF yönetimine yeniden seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, YESİDEF yönetimine yeniden seçildi

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, YESİDEF yönetimine yeniden seçildi

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün üst kuruluşu olan YESİDEF'in sektörün gelişmesi için yaptığı önemli çalışmalara dikkat çekti. Dönmez, sektörün büyüklüğünün arttığını ve istihdam sağladığını belirtti. Ayrıca, enerji verimliliği ve gıda güvenliği konularında çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 16:25
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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, YESİDEF yönetimine yeniden seçildi. Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün üst kuruluşu olan YESİDEF'in sektörün gelişmesi için çok önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yemek Sanayicileri Federasyonunun (YESİDEF) olağan genel kurulu kısa süre önce İstanbul'da yapıldı. Federasyon Başkanı Hüseyin Bozdağ'ın güven tazelediği kongrede Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez de bir kez daha Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Stratejik öneme sahip olan endüstriyel yemek sektörünün ciddi büyüklüğe ulaştığını söyleyen Coşkun Dönmez, ülke genelinde 6 bin dolayında firmada yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağladıklarına dikkat çekti. Günümüzde gıdaya ulaşmanın zorlaştığını ve bu nedenle gıda güvenliğinin daha da önemli hale geldiğini ifade eden Dönmez, "Her sektörde olduğu gibi endüstriyel yemek sektörünün de kendine has zorluları ve sorunları var. Sektörün gelişimini, öncelikle sorunlarımızı çözerek başlamamız doğru olur. Tıpkı yerelde BUYSAD ile yaptığımız gibi, YESİDEF çatısı altında da sorunlarımızı temelden ortadan kaldıracak çözümler üretmek istiyoruz" dedi.

Coşkun Dönmez yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sektörde çoğu işletmenin geleneksel yöntemlerle yemek pişirmeye devam ettiğini fakat enerji verimliliği açısından tüm işletmeleri buharlı pişirme sistemlerine geçmesi gerektiğini söyleyen Dönmez, "Çünkü başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji maliyetleri gerçekten can yakıyor. Yemekleri maksimum gıda güvenliği, sıfır tolerans, sıfır risk anlayışı ile tercihen pastörize ederek son tüketim noktalara ulaştırmamak gerekiyor. Temel ihtiyaç olan gıda sektöründeki firmalara yatırım teşvikleri verilmeli. Kaldı ki bizim sektörümüzde her şeyi yerli teknoloji ile yapabiliyoruz. Yani hazır yemek sektörüne verilecek katkı aynı zamanda yerli üreticinin desteklenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Başkan Dönmez, şehirlerin sanayi bölgelerine yakın konumdaki yerlerinde gıda ihtisas alanları oluşturulması, bu alanlar teşvik çerçevesine alınıp gıdaların daha sağlıklı ortamlarda üretilmesinin yolunu açmak gerektiğini de söyledi. Bu alanlarda devletin denetim faaliyetlerinin de daha kontrollü olacağını kaydeden Dönmez, "Her ne kadar işini layıkıyla yapan işletmelerimizde kendilerine ait arıtma sistemleri olsa da, kapsamlı arıtma sistemleri de yapılarak altyapı sorunlarımız giderilebilir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yemek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, YESİDEF yönetimine yeniden seçildi - Son Dakika

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