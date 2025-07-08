Büyük Şirketlere Haksız Ticaret Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Büyük Şirketlere Haksız Ticaret Cezası

08.07.2025 09:29
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Ticaret Bakanlığı, 4 büyük şirkete küçük üreticilere karşı haksız uygulama nedeniyle 58.3 milyon lira ceza verdi.

TİCARET Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamada bulundukları gerekçesiyle 58,3 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemler 'haksız ticari uygulama' olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştır. Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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