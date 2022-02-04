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Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet etti - Son Dakika

Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet etti

04.02.2022 11:42
Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet ederek, "Sizlerin tecrübelinden faydalanıp, birlikte çalışmak istiyoruz.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet ederek, "Sizlerin tecrübelinden faydalanıp, birlikte çalışmak istiyoruz. Türkiye-Kazakistan arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var" dedi.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Büyükelçi Abzal Saparbekuly Eskişehir'li sanayicileri Kazakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Küpeli, dost ve kardeş ülke Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'ı Eskişehir OSB'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu söyledi. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerine değinen Başkan Küpeli, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Eskişehirli sanayicileri Kazakistan'a yatırım yapmaya davet etti

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise yaptığı konuşmada Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yapmış oldukları çalışmalara değindi. Türkiye'nin kendileri için önemli bir stratejik ortak olduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly, ticaret hacmini daha yüksek rakamlara çıkarmak için projeler ürettiklerini açıkladı. Saparbekuly Eskişehirli sanayicileri Kazakistan'a yatırım yapmaya davet ederek, "Sizlerin tecrübelinden faydalanıp birlikte çalışmak istiyoruz. Türkiye-Kazakistan arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var. İki ülke arasındaki dış ticaretin daha da gelişmesi gerekiyor. Bu yatırım fırsatlarından yararlanmak için Türk iş adamlarını ve Eskişehir'deki sanayi kuruluşlarını ve yetkililerini ülkemize davet ediyoruz" diye konuştu.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly daha sonra beraberindeki heyetle birlikte bölgede üretim yapan bazı firmaları ziyaret ederek, yürütmüş oldukları çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR

Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet etti

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehirli sanayicileri ülkesine yatırıma davet etti - Son Dakika Ekonomi


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