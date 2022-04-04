Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı

04.04.2022 10:17
Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2000 ton taban gübresi ve 120 ton yem bitkisi tohumu, üreticilere teslim edilmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2000 ton taban gübresi ve 120 ton yem bitkisi tohumu, üreticilere teslim edilmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi amacıyla "2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde, 2600 çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, ilkbahar dönemi için 2600 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanıyor. Çiftçiler, il genelinde 15 farklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ön teslim tutanakları ile ürünlerini teslim almaya başladı. Dağıtım, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

"Bu destek çiftçilerimize can suyu oldu"

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk, çiftçilerin gübre ve tohum desteğine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öztürk, "Bu bizim için, çiftçilerimiz için çok kıymetli bir destek. Aynı zamanda üretimi de teşvik edici olduğundan, verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu destek çiftçilerimiz için ciddi anlamda bir can suyu oldu. Özellikle yüzde 50 hibe destekli olması üretimi teşvik ediyor. Böylece, daha fazla yeri ekmelerini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, özellikle tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerle Türkiye'ye örnek oluyor. Bu da çiftçilerimizi heyecanlandırıyor, daha çok tarım arazisini ekme arzusu doğuruyor. Hem şehrimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor" dedi. - KOCAELİ

Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı
Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı
Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı

YORUMLAR
500
Futbol sahası soğan tarlası oldu Futbol sahası soğan tarlası oldu KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Kocaeli, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:15 Muğla'da feci kaza! Polis memuru, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
10:03 Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı
10:03 Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor
09:57 Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu
09:57 64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu
09:54 ENAG, Mart ayı enflasyon rakamını 142.63 olarak açıkladı!
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 10:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement