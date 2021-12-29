Üye Girişi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi - Son Dakika

Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi

29.12.2021 11:42
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerleri ve marketlerde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerleri ve marketlerde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde fırsatçılara göz açtırmamak ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda 24 görev başında olan Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketler başta olmak üzere tüm iş yerlerini denetliyor. Yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerlerinde ayrıntılı bir inceleme yapan ekipler sırayla tüm bölümleri dolaşıyor. Görevli zabıta etiketlerdeki raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor. Meyve-sebze reyonunda yer alan künyelere göz atan ekipler ayrıca yıkanmadan yenen ve paketli şekilde satılması zorunlu olan ürünlerin açıkta satılıp satılmadığını kontrol ediyor. Girdikleri marketlerde 15 farklı ürün belirleyip sepetine alan zabıta ekipleri, bunları kasadan geçirerek raf ile kasa arasındaki dengeyi gözlemliyor. Öte yandan, marketlerin yılbaşı için oluşturduğu broşürlerin onaylı olup olmadığını inceleyen zabıta, ürünlerin gramajlarını da kontrol ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı tüm işletmelerde kurallara harfiyen uyulması için kontrol yapıyoruz. Özellikle alışverişlerin yoğun olarak yapıldığı yılbaşı döneminde şehir merkezi ve 16 ilçeyi kapsayan denetimlerimize başladık. Tüm marketlerde ve iş yerlerinde vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatabilecek tüm etkenleri inceliyoruz. İşletmelerin hemşerilerimize ürünlerini kurallara uygun şekilde sunması için ekiplerimize 24 saat görev başındadır" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi
Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Yılbaşı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi - Son Dakika Ekonomi


Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı         
11:45
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
10:29
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
11:42 Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!
11:42 Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den marketlere yılbaşı denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement