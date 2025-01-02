Büyükşehir\'in kültür evlerine ziyaretçi akını

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konforunu artırmak ve turizmi desteklemek amacıyla kapsamlı hizmetler sunuyor. Kent genelinde sunulan hizmetlerle, turizm sektörüne katkı sağlanması ve ziyaretçilerin Muğla'daki deneyimlerinin daha da zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir kültür evlerine ziyaretçi akını

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür evleri ve Belen Kahvesi 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam etti. Son bir yılda Osman Hamdi Bey Kültür Evi'ne 3 bin 403 kişi ziyarette bulundu. Bozüyük Kültür Evi'ni 2024 yılında 10 bin 608 kişi ziyaret ederken, Ormancı Türküsünde adı geçen ve türküye konu olan olayın geçtiği Gevenes Mahallesi'nde bulunan Belen Kahvesi'ne 53 bin kişi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi teknelerden 7 milyon litre atık su topladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mavi yolculuğun adresi olan Muğla'yı deniz araçları ile ziyaret edenlere denizde de hizmet sundu. Büyükşehir Belediyesi, 8 adet atık alım teknesiyle deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan Gökova Körfezi ve Göcek- Dalaman Koyları'nda bulunan 12 bin 955 teknenin atık sularını topladı. Bu süreçte yalnızca pis su değil, diğer deniz atıkları da temizlendi.

MUTTAŞ 2024 yılında 643 bin 242 yolcu taşıdı

İki havaalanına sahip Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ, 2024 yılında turizm sezonunun yoğun geçtiği Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos olmak üzere 4 ayda 343 bin 251 yolcuya hizmet verdi. 2024 yılında başlıca toplu taşıma hatlarından olan havaalanı güzergahlarında ise 643 bin 242 yolcuya ulaşım hizmeti sunuldu.

Bodrum ve Fethiye Limanı'ndan 529 bin 700 giriş-çıkış yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ tarafından işletmesi yapılan Bodrum ve Fethiye Limanı'nda 2024 yılında 529 bin 700 tatilciye hizmet verildi. Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı'nda toplam 425 bin 678 giriş-çıkış yapıldı. Fethiye Limanı Deniz Hudut Kapısı'nda ise toplam 104 bin 22 giriş-çıkış yapıldı.

Deniz otobüs seferleri ile ulaşımda konfor artıyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olan ve 1 Temmuz'da başlayan deniz otobüsü seferleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda hizmete başlayan Didim-Turgutreis-Bodrum ve Fethiye- Marmaris deniz otobüsü seferleri, hem bölge halkı hem de turistler için ulaşımda konforlu bir alternatif sundu.

Muğla'nın deniz ulaşımını geliştirmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen proje, bölgedeki ulaşım ağını denizle güçlendirdi. Modern donanımlara sahip deniz otobüsleriyle gerçekleştirilen seferler, hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım modeli olarak öne çıkıyor.

Başkan Aras; "Hedefimiz, Muğla'mızı dünyanın turizm başkenti yapmak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Muğla'mız, eşsiz koyları, tarihi zenginlikleri, antik kentleri ve doğa harikası güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlayan bir turizm cennetidir. Sadece yaz aylarında değil, dört mevsim boyunca yerli ve yabancı misafirlerimize unutulmaz hatıralar yaşatan bu özel şehirde yaşıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ancak turizm, yalnızca güneşlenme ve konaklamakla sınırlı bir faaliyet değildir. Turizm, kültürlerin buluştuğu, paylaşıldığı ve zenginleştiği bir köprüdür. Bizler, misafirlerimizi geleneklerimize uygun bir şekilde baş tacı etmeli, sıcak misafirperverliğimizle Muğla'nın ruhunu onlara hissettirmeliyiz. Muğla birbirinden değerli ve özel 13 ilçesi ile özellikle yaz aylarında yerleşik nüfusunun 4-5 katı yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Turizm istatistiklerine baktığımızda Muğla'yı yaklaşık 4 Milyon kişi ziyaret etmiş gözükürken yerli turistlerle bu sayının yaklaşık 10 milyona ulaştığını söyleyebiliriz. Bu da turizmde marka ilçelerimizde belediye hizmetlerinin daha önemli hale getiriyor. Yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteli hizmet ve konforlu tatil için tüm belediyelerimiz var gücüyle çalışıyor"

"Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz"

"Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Dünya Kenti' unvanını gururla taşıyan Muğla'mızın turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve bu eşsiz güzellikleri yılın 12 ayına yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hava, kara ve deniz yoluyla şehrimize gelen tüm misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için altyapıdan yollara, denizlerden kültürel faaliyetlere kadar her alanda Muğla'nın ihtiyaçlarına yanıt veriyor, şehrimizin kalkınması için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Turizmi çeşitlendirmek, yeni imkanlar sunmak ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla ilerlemek adına tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu nedenle Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nu kurduk. Muğla'mızı ortak akıl ve ilerici fikirlerle geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz, Muğla'mızı yalnızca ülkemizin değil, dünyanın turizm başkenti haline getirmektir" dedi. - MUĞLA