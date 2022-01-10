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Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı

10.01.2022 17:28
Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2022 yılında görev yapacak 5 kişilik Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen Ocak ayı olağan meclis toplantısına Başkan Vekili Deniz Filiz Başkanlık etti. 146 gündem maddesi ile toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda grup sözcüleri konuşma yaptı.

Meclis toplantısında yasa gereği Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Meclis üyeleri tarafından yapılan oylamada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak komisyonun 5 kişiden oluşmasına karar verildi. Yapılan gizli oylama sonucu 87 oy geçerli 1 oy boş sayıldı. Buna göre Ali Polat, Mesut Kocagöz, Alper Birer, Muhammet Ural, Mehmet Yüksel Denetim Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

"İnsan kaynakları şirketi çalışanlarına sendika yetkisi"

Meclis Başkan Vekili Deniz Filiz toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya İnsan Kaynakları Anonim Şirketinde çalışan işçi personellerine yönelik 30.12.2021 yılı itibariyle Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen yazıyı meclis üyeleriyle paylaştı. Buna göre insan kaynakları çalışanlarının sendikal haklarıyla ilgili Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikasının yetkili olduğunu belirten Deniz Filiz, toplu iş sözleşme görüşmelerinin başlamak üzere olduğunu söyledi.

"Ekdağ için sermaye artırımı"

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında ayrıca Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin bünyesinde kurulması planlanan ekmek üretim tesisi için sermaye artırımı talebinde bulunuldu. - ANTALYA

Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı
Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı
Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı
Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Deniz Filiz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
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