Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı - Son Dakika
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Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı

11.03.2022 17:14
Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kırcami bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını oybirliğiyle kabul etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kırcami bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını oybirliğiyle kabul etti. Mecliste ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, ulaşım esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık 4 bin km yapan araçlara kilometre başı 1,5 TL destek ödemesi yapılması kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri; Mart ayı olağan toplantısında 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan meclis üyeleri Kırcami için önemli bir karara oybirliğiyle imza attı. Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 1477 hektar büyüklüğüyle, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami ve Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, Kırcami Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Böcek, Kırcami ile ilgili planın Antalya ve bölge halkı için hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ulaşım esnafına ücret desteği

Gündemin bir diğer maddesi olan akaryakıt fiyatlarındaki ani artış sebebiyle kamu hizmeti yürüten toplu taşıma araçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve ulaşım esnafının mağduriyetinin giderilmesi için esnafa yapılacak destek konusu da oybirliğiyle meclisten geçti. Bu kapsamda günlük çalışan ulaşım esnafına Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Ocak 2022-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında 4 bin kilometre yapan araçlara kilometre başı 1,5 TL destek ödenmesi hususu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi

Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun köpekten kaçarken yaralanması ve yaşam mücadelesi vermesi; bununla birlikte sokak canlıları için alınan ve alınacak önlemler konusu da mecliste gündeme geldi. Bunun üzerine sokakta yaşayan canlıların barınmaları ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda Başkan Böcek, meclisi bilgilendirdi. Başkan Böcek, Kepez ilçesi Kirişciler bölgesinde 84 dönüm arazi üzerine Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesine başladıklarını belirterek, "2 bin kapasiteli sokak hayvanlarının rehabilite edilebileceği projeyi gerçekleştiriyoruz. Mayıs Ayı içerisinde açmayı ümit ediyoruz. Hızla çalışmalar devam ediyor. Yavrumuza geçmiş olsun diyoruz" dedi. - ANTALYA

Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı
Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı
Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000'lik planı onadı - Son Dakika


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