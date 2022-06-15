Büyükşehirden akaryakıt tasarrufu sağlayacak yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık en az 5 Milyon 109 Bin TL akaryakıt tasarrufu sağlayacak olan istasyonun açılışı yapıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, istasyonun 2 yılda yatırım maliyetini çıkaracağını belirtirken, her kuruşun hesabını yaptıklarını söyledi.

Ula'nın Kızılağaç Mahallesinde hizmet veren istasyonun açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra, CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Gürün, "Yaptığımız yatırımı iki yılda amorti edeceğiz"

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde halka hizmet veren araçların akaryakıtlarını artık bu tesisten alacağını belirtirken yıllık en az 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlayacaklarını vurguladı. Gürün, "Yakıt fiyatlarının ne zaman ne olacağı ve nereye kadar gideceği belli değil. Belediye olarak akaryakıt için ihale ile alım yapıyorduk. Bu yatırımla aradaki aracıyı kaldırıp tasarruf etmeyi amaçladık. 9 Milyon 787 Bin 837 TL'ye maliyetle tamamlanan tesisimizden yılda 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlayacağız ve olağanüstü bir şey olmazsa iki yılda yatırım miktarını karşılamış olacağız. Günümüz ekonomik koşulları nedeniyle çalkantılı bir süreç içindeyiz. Bu durum hizmetlerimizi ve döviz kaynaklı borçları olumsuz etkiliyor. Buna rağmen güçlü ekonomik yapımız ve sürdürülebilir ekonomik politikalarımız sayesinde ulusal ve uluslararası kredi kuruluşlarının güvendiği bir kurumuz" dedi. - MUĞLA