Büyükşehirden Perşembe pazarına 30 dakikada bir servis

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesinde özellikle Perşembe günleri kurulan Halk Pazarı nedeniyle oluşan şehirci trafiğe önlem olarak servis uygulaması başlattı. Bu uygulama ile vatandaşların araçlarıyla Pazar yerine gelerek trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kalmamaları ve ulaşımın daha kolay sağlanması amaçlanıyor.

Servisler Perşembe günleri 08.00-19.00 saatleri arasında her yarım saatte bir olmak üzere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi önünden hareket edecek. Vatandaşlar burada bulunan kapalı otoparka araçlarını bırakarak Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan servisler sayesinde Perşembe pazarında rahatça ihtiyaçlarını giderebilecek.

11 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi önünden hareket edecek olan servisler gidiş güzergahı olarak Haluk Özsoy Caddesi, 12'nci sokak ve İsmet Çatak Caddesini kullanacak. Aynı servis dönüş olarak Hastane Caddesi ve Zihni Derin Caddesi istikametini kullanarak tekrar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gelecek. - MUĞLA