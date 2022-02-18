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Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor - Son Dakika

Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor

18.02.2022 11:51
Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinin merkezinde Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerinde başlattığı prestij cadde projelerinin çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinin merkezinde Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerinde başlattığı prestij cadde projelerinin çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Daire Başkanları ile birlikte caddelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Akhisar Muhtarlık İşleri Ali Aybars Özbilgin ve teknik personeller ile birlikte Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen prestij cadde proje düzenlemelerini yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlar incelemeler sırasında bilgilendirilirken; Akhisar halkı yapılan düzenlemeler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar'a prestij kazandıracak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Çalışmalar hız kesmiyor

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, incelemelerin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Topkaya, "Akhisar ilçemizin en işlek caddelerinden olan Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerinde prestij cadde çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hilaliye Caddesinde kaldırım çalışmalarımıza hız kazandırdık. Kaldırım çalışmalarımız tek tarafta tamamlandı, diğer şeritte çalışmalarımız devam ediyor. Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinde yağmur suyu hatlarının son döşemelerini yapıyoruz. Ardından burada da kaldırım çalışmalarımızı yapacağız. Aydınlatma direklerimizin montajını tamamladıktan sonra Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından da asfalt çalışması yapılacak. İki tane prestij caddesini Akhisar'a kazandırmış olacağız" dedi. - MANİSA

Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor
Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor
Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor
Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor
Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirin projeleri Akhisar'ı değerlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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