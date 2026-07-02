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Büyüksimitci Göreve Talip

Büyüksimitci Göreve Talip
02.07.2026 09:45
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri sanayisi için yeni dönemde tekrar göreve talip olduğunu açıkladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; yaptığı açıklamada önümüzdeki dönem için yeniden göreve talip olduklarını açıkladı.

Görev süresi boyunca yönetim kurulu, meclis, meslek komiteleri ve tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyüksimitci; "Bugün bize ne kazandırır?" anlayışı yerine her zaman "Kayseri sanayisine ne kazandırabiliriz?" sorusunu esas aldıklarını ifade etti. Şeffaflık ilkesini temel aldıklarını, üyelerin görüş ve katkılarını tüm çalışmaların merkezine koyduklarını belirten Büyüksimitci, bu süreçte birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek; "Bugün geriye dönüp baktığımızda, Model Fabrika'dan yeni organize sanayi bölgelerine, yeşil dönüşüm çalışmalarından dijital dönüşüme, KAYSO Akademi'den proje destek faaliyetlerine kadar birçok alanda önemli adımlar attığımızı görüyoruz. Bu başarı, tek bir kişinin başarısı değildir. Bu başarı, meclisimizin, yönetim kurulumuzun, komitelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın başarısıdır. ve en önemlisi, Kayseri sanayicisinin başarısıdır. Hep birlikte başardık" dedi. Dünya ekonomisinde ve üretim yapısında hızlı bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Büyüksimitci, rekabet şartlarının giderek zorlaştığını ve bu nedenle Kayseri Sanayi Odası'nın yeni döneme aynı kararlılıkla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde de göreve talip olma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Meclis Başkanımız, Meclis Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulumuzdaki kıymetli arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, başlattığımız projeleri tamamlamak, yeni hedefleri hayata geçirmek, Kayseri sanayisinin rekabet gücünü daha da artırmak ve 60 yıllık bu köklü kurumu geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla önümüzdeki dönemde de göreve talip olma kararı aldık. Bu kararı bir makam arzusu olarak değil, bir hizmet sorumluluğu olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var" dedi.

Üyelerin teveccühüyle göreve devam etmeleri halinde, ortak akıl, istişare ve şeffaf yönetim anlayışından taviz verilmeyeceğini, meslek komiteleri ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyüksimitci Göreve Talip - Son Dakika

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