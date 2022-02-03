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Büyüksimitci, "Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz" - Son Dakika

Büyüksimitci, "Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz"

03.02.2022 10:31
Büyüksimitci, "Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz"

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 173. Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 173. Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Toplantıya Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz. Gerek altyapısı gerekse yönetim tarzı ve şekli ile Türkiye'ye örnek olacak bir OSB. Biz istişarenin önemine inanıyoruz. Ne kadar istişare yaparsak o kadar doğru kararlar veririz. Mimarsinan OSB'miz yıllardır bu anlayışla yönetiliyor, bunun da meyvelerini alıyoruz. Bu anlayış içerisinde işlerini sahiplenerek çok başarılı çalışmalara imza atan Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere, Bölge Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ekonomik kalkınmanın ve sürekliliğinin sağlanmasında organize sanayi bölgelerinin ciddi öneme sahip olduğuna vurgu yapan Büyüksimitci, "1998 yılında kurulan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi bu anlamda şehrimizin ekonomisine ve ticaretine ciddi manada katkı sağlamaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda 4. OSB'nin de faaliyete geçmesi ile birlikte daha fazla üretim ve istihdam sağlayarak, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Daha sonra Mimarsinan OSB'nin 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 projeleri hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, bölgede 318 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 6 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, 44 personel ile sanayiciye hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Gündemdeki maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Büyüksimitci, Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz
Büyüksimitci, Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz
Büyüksimitci, Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Mehmet Karabulut, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyüksimitci, 'Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz' - Son Dakika Ekonomi


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