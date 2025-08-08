BYD, 13 Milyonuncu Yeni Enerji Aracını Üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BYD, 13 Milyonuncu Yeni Enerji Aracını Üretti

08.08.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üreterek sektörde önemli bir başarıya imza attı.

BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını (yüzde 100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit) üretim bandından indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracının (NEV) üretimini tamamladı. Üretim hattından çıkan YANGWANG U7 ile gerçekleştirilen bu gelişme, yalnızca BYD için değil, küresel yeni enerji araç endüstrisi için de dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

BYD'nin model stratejisini tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerine dönüştürme yönündeki kararlı yaklaşımı, dünya genelinde çevreci teknolojileriyle öne çıkan ve giderek artan müşteri sayısıyla güçlü bir karşılık buluyor. Bu dönüşümün etkisiyle, ilk 1 milyon yeni enerji aracını 13 yılda üreten BYD, 8 ay gibi kısa bir sürede 10 milyonuncu araçtan 13 milyonuncu araca ulaştı.

Yılın ilk yarısında BYD, dünya çapında toplam 2 milyon 145 bin 954 adet yeni enerji binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 470 bin 86 adedi binek araç ve pick-up modelleri olmak üzere yurt dışı pazarlarda gerçekleşti. Yurt dışı satışlarda kaydedilen yüzde 128,5'lik yıllık artış, BYD'nin uluslararası pazardaki yükselişini ortaya koydu.

Türkiye'de 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası

Türkiye'de ise "ulaşılabilir premium" anlayışıyla yüksek kalite ve ileri teknolojiyi rekabetçi fiyatlarla buluşturan BYD Türkiye, Ocak-Temmuz 2025 döneminde 29 bin 284 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Küresel çapta elde ettiği başarıyı Türkiye pazarına da yansıtan BYD, aynı zamanda yeni enerjili araç segmentinde Türkiye'de de öne çıktı.

Toplam 13 milyonuncu yeni enerji aracı üretim adedine ulaşarak, dünya otomotiv endüstrisinde ilke imza atan BYD, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD, 13 Milyonuncu Yeni Enerji Aracını Üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:28:32. #7.12#
SON DAKİKA: BYD, 13 Milyonuncu Yeni Enerji Aracını Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.