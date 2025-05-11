BYD Türkiye\'de Büyüyor

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markaya olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi." dedi.

Ergun, hem markanın yeni modelleri hakkında bilgi vermek hem de sektöre ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak için gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye otomotiv pazarına dair görüşlerini paylaşan Ergun, geçen ay 105 bin 352 adetle tüm zamanların en iyi nisan ayı satışına ulaşıldığını vurguladı.

Ergun, "Toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü. İlk dört ay sonunda ise toplam pazar 381 bin 636 adede ulaştı. Türkiye'de pazarın artık 1 milyonun altına inmesi zor. Ancak yılın ikinci yarısında bu artışın aynı hızla devam etmesi beklenmiyor. ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçilme ihtimali, sıkılaşma politikalarının devam etmesi ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebilir." diye konuştu.

Pazar artışının arkasındaki önemli etkenlerden birinin de elektrikli araçlara olan yoğun ilginin olduğuna dikkati çeken Ergun, Türk tüketicisinin teknolojiye çok hızlı adapte olduğunu ve ileri teknolojili araçlara büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Ergun, elektrikli araçlara geçişin son derece hızlı ilerlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şarj edilebilir hibrit modellere de ilgi giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl elektrikli araç pazarı, binek otomobil pazarının yaklaşık yüzde 10'u seviyesindeydi. Avrupa'ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de bu oran yüzde 15'i geçti. Şarj edilebilir hibritlere baktığımızda ise oran yüzde 7,5'in üzerine çıktı. Artık dünyada şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları kapsayan 'yeni enerjili araç' (NEV) segmenti olarak anılan bir segment var. Türkiye'de de artık bu segmentasyon kullanılmaya başlandı. Dünya genelinde yeni enerjili araç trendi büyüyor. Türkiye'de de bu segmentin payı yüzde 23'lere yükseldi. Yani her dört araçtan biri neredeyse yeni enerjili araç olarak satılıyor."

"Bugün Türkiye'de satılan şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 50'den fazlası BYD logolu"

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, marka olarak elektrikli mobilitede Türkiye'nin dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Ergun, bundan sonraki dönemde şarj edilebilir hibrit araçların hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu alanda BYD öncülük ediyor. Çünkü şarj edilebilir hibrit araçları ulaşılabilir hale BYD markası getirdi. Bugüne kadar satılan şarj edilebilir hibrit modeller premium segmentteki fiyatları yüksek otomobillerdi ancak BYD bunu değiştirerek daha şarj edilebilir hibrit teknolojisini ulaşılabilir bir fiyat seviyesiyle sunmaya başladı. Bu da pazarın büyümesine büyük katkı sağladı. Bugün Türkiye'de satılan şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 50'den fazlası BYD logolu. Elektrikli araçların ana vatanı sayılan Çin'de de benzer bir tablo var. Çin'de BYD satışlarının yüzde 50'si şarj edilebilir hibritlerden oluşuyor."

Elektrikli araca geçişin bir süreç olduğunu anımsatan Ergun, şarj edilebilir hibritlerin bu geçişin en güçlü alternatifi olduğunun altını çizdi.

Ergun, "Bu trendden artık geri dönüş pek mümkün değil. Rahatlıkla 'gelecek elektriklide' diyebiliriz. Rakip markaların da bu pazara girmesiyle şarj edilebilir hibritlerin pazardaki ağırlığı artmaya devam edecek. Yıl sonunda şarj edilebilir hibrit pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz." dedi.

"Türkiye pazarında 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markasıyız"

Ergun, BYD'nin Türkiye'deki performansına değinerek, markanın, yılın ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattığını ve Türkiye pazarında 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası olduğunu söyledi.

Nisan ayında 5 bin 397 araç satışıyla markanın bugüne kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 6,3'e ulaştığı bilgisini paylaşan Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sonuç, Türkiye'ye girişimizden bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı oldu. Binek otomobil pazarında önce ilk 10'a girdik, ardından bugün itibarıyla 7'nci sıraya yerleştik. Bu 4 aylık sonuç bizim öngörümüzle oldukça paralel ilerliyor. Yıllık yaklaşık 50 bin adetlik bir satış hedefi koymuştuk. Bu plan, lojistik planlamaya ve piyasa koşullarına bağlı yürüyor. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisanda BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz."

Ergun, tüm binek otomobiller arasında, nisanda SEAL U'nun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye'nin en çok satan modeli konumuna geldiğini dile getirdi.

Hem nisanda hem de yılın tamamında elektrikli otomobil pazarında ikinci marka olarak konumlandıklarını aktaran Ergun, bu talebe karşın bayi yapılanmalarının hızla büyüdüğünü ve şu anda 29 şehirde 37 bayilerinin bulunduğunu belirtti.

Ergun, BYD'nin "ulaşılabilir premium" anlayışının önemli bir fark yarattığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok geniş bir ürün gamı sunarak tüm tüketici profillerine hitap ediyoruz. Teknoloji açısından baktığınızda en ileri sistemleri sunuyoruz. Şarj edilebilir hibrit ve elektrikli teknolojiyi birlikte getiriyoruz. Tüm modellerimizde yenilikçi özellikler yer alıyor. Müşteriler bu yenilikçi teknolojilere ulaşabilmeyi seviyor. Bunu rekabetçi fiyatla yaptığınızda çok güçlü bir etki yaratıyorsunuz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı da sürekli geliştiriyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler son derece olumlu. Müşteriler BYD markasını seviyor ve güveniyor."

"Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde"

Ergun, BYD Türkiye olarak ürün gamını gelecek süreçte de genişletmeye devam edeceklerini kaydederek, yıl sonuna kadar elektrikli sportif SUV modeli SEALION 7'yi ve elektrikli B-SUV modeli ATTO 2'yi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını bildirdi.

BYD'ye olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini dile getiren Ergun, satışlarda Türkiye'deki artış hızının oldukça yüksek olduğunu aktardı.

Ergun, Avrupa'daki diğer ülkelere göre artış hızının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Bunun en temel nedeni, Türk tüketicisinin yeni teknolojilere son derece hızlı adapte olması. Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi. Talebin bu kadar yoğun olması nedeniyle BYD, yüksek hacimli sevkiyatlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönem gelen bir gemideki araçların çok büyük bir kısmı Türkiye'ye aitti. Bu durum pazardaki güçlü talebin bir göstergesi diyebiliriz. Her ay aynı gemi gelmese de ay boyunca gelen 3-4 gemiyle araç tedariki sürüyor."